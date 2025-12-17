Відео
Україна
Головна Компанії Росія втрачає нафтові мільярди — що відбувається з бюджетом

Росія втрачає нафтові мільярди — що відбувається з бюджетом

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:29
Експорт нафти впав, а війна для РФ все дорожчає — дані ГУР
Речник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у 2025 році скоротилися до 160 млрд. доларів. Для порівняння — у 2024 році ця сума становила 195 млрд. Такі цифри озвучив речник ГУР МО України Андрій Юсов.

За його словами, війна дедалі сильніше б’є по російській економіці, і це вже видно не лише в загальних показниках, а й у конкретних фінансових резервах.

Читайте також:

У РФ менше резервів та більше проблем

Юсов звернув увагу на різке скорочення ліквідних резервів РФ. Якщо у 2023 році вони становили 89 мільярдів доларів, у 2024-му — 56 мільярдів, а у 2025 році зменшилися вже до 42 млрд.

"Це прямий наслідок війни і це нічим хорошим для російської економікі та суспільства не закінчиться", — зазначив представник ГУР.

За його словами, ресурси Кремля тануть швидше, ніж їх вдається поповнювати. 

Росія не готується зупинятися

За словами речника ГУР, у Росії взагалі не йдеться про скорочення військових витрат чи про демобілізацію та зменшення виробництва озброєнь.

Ба більше, масштаби випуску зброї, за його оцінкою, свідчать про підготовку не лише до війни проти України.

"Саме тому країни Заходу, НАТО та ЄС дедалі чіткіше усвідомлюють цю загрозу і вже починають до неї готуватися", — підкреслив Андрій Юсов.

Війна дорожчає, попри втрати

Попри падіння доходів і резервів, витрати російського бюджету на війну лише зростають. За оцінками ГУР, майже 46% федеральних видатків у 2025 році закладені саме на оборонний сектор.

Юсов назвав таку модель фінансовою "пірамідою". За його словами, вона не може мати позитивних наслідків ані для російського майбутнього, ані для економіки.

Нагадаємо, раніше речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що сценарій розпаду Російської Федерації цілком логічний, з огляду на внутрішні проблеми Росії.

Також в ГУР відповили на питання, чи завершиться війна у 2026 році

Роснафта економіка експорт ГУР Андрій Юсов
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
