Новая почта закрывает последнее отделение в Святогорске из-за обстрелов

Коллектив Новой почты в Святогорске. Фото: Новая почта

Новая почта прекращает работу своего отделения в прифронтовом Святогорске Донецкой области. Это была последняя украинская компания, работавшая в городе, сообщили в Новой почте

В компании говорят, что решение откладывали до последнего, но риски стали критическими - из-за постоянных обстрелов, приближения фронта и атаки дронов по гражданским.

Последний бизнес в городе

В Новой почте отмечают - последние месяцы компания была единственным бизнесом, который продолжал работать в Святогорске. Отделение фактически выполняло роль пункта несокрушимости для сотен жителей города и окрестных сел.

Здесь люди получали лекарства, продукты и гуманитарную помощь, заряжали телефоны, пользовались интернетом и могли связаться с родными.

Кто держал отделение до конца

Работу отделения обеспечивали пятеро работников: руководитель Людмила (53 года), оператор Полина (30 лет), приемщик Евгений (19 лет) и двое водителей - оба Сергея, по 60 лет.

Только в ноябре жители Святогорска отправили и получили 3458 посылок - в среднем 115 отправлений ежедневно.

Что будет с работниками и сетью

В Новой почте сообщили, что всем сотрудникам, как и после предыдущих эвакуаций, предложат работу в других городах и подразделениях компании.

После выхода из Святогорска в Донецкой области еще продолжат работать 37 отделений Новой почты, а еще два планируют открыть до конца 2025 года. Также в регионе работает 181 почтомат.

Новая почта обещает вернуться

В компании подчеркнули, что это не окончательное решение. Новая почта планирует вернуться в Святогорск при первой же возможности - так же, как это уже было в октябре 2022 года после деоккупации города.

