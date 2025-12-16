Відео
Останній український бізнес — Нова Пошта пішла з міста на Донбасі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 16:32
Нова пошта закриває останнє відділення у Святогірську через обстріли
Колектив Нової пошти у Святогірську. Фото: Нова пошта

Нова пошта припиняє роботу свого відділення у прифронтовому Святогірську Донецької області. Це була остання українська компанія, що працювала в місті, повідомили у Новій пошті.

У компанії кажуть, що рішення відкладали до останнього, але ризики стали критичними — через постійні обстріли, наближення фронту та атаки дронів по цивільним.



Останній бізнес у місті

У Новій пошті наголошують — останні місяці компанія була єдиним бізнесом, який продовжував працювати у Святогірську. Відділення фактично виконувало роль пункту незламності для сотень мешканців міста та навколишніх сіл.

Тут люди отримували ліки, продукти й гуманітарну допомогу, заряджали телефони, користувалися інтернетом і мали змогу зв’язатися з рідними.

Хто тримав відділення до кінця

Роботу відділення забезпечували п’ятеро працівників: керівниця Людмила (53 роки), операторка Поліна (30 років), приймальник Євген (19 років) і двоє водіїв — обидва Сергії, по 60 років.

Лише у листопаді мешканці Святогірська відправили та отримали 3458 посилок — у середньому 115 відправлень щодня.

Що буде з працівниками і мережею

У Новій пошті повідомили, що всім співробітникам, як і після попередніх евакуацій, запропонують роботу в інших містах і підрозділах компанії.

Після виходу зі Святогірська в Донецькій області ще продовжать працювати 37 відділень Нової пошти, а ще два планують відкрити до кінця 2025 року. Також у регіоні працює 181 поштомат.

Нова пошта обіцяє повернутися

У компанії підкреслили, що це не остаточне рішення. Нова пошта планує повернутися до Святогірська за першої ж можливості — так само, як це вже було у жовтні 2022 року після деокупації міста.

Нагадаємо, що в останній час шахраї активно надсилають листи від імені Нової пошти та Укрпошти. У SMS-повідомленнях громадян просять "підтвердити адресу" або "оновити дані для доставки посилки", та насправді це робиться для того, щоб виманити в українців конфіденційні дані та отримати доступ до чужих рахунків.

Також дізнайтеся, як зміняться тарифи на посилки у 24 країни світу — що пропонує Укрпошта.

Донбас Нова пошта обстріли Український бізнес наступ
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
