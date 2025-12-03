Почему Польша отказывается от пушных ферм и что это изменит в мире

Женщина в меховой шубе. Фото: freepik.com

В Польше полностью запретили выращивать животных ради меха. Соответствующий закон о защите животных подписал президент страны Кароль Навроцкий, сообщает агентство PAP.

Документ запрещает разведение и содержание всех пушных животных, кроме кроликов, по всей территории Польши. Фермы должны окончательно прекратить работу до конца 2033 года.

Что предусматривает закон

Новые правила предусматривают:

полный запрет пушных ферм, кроме разведения кроликов;

последний срок закрытия ферм - 31 декабря 2033 года;

до 2031 года заводчики могут претендовать на компенсацию от государства;

размер компенсации будет зависеть от среднего годового дохода и даты прекращения деятельности. Чем позже закрытие фермы, тем меньше будут выплаты;

за нарушение запрета суд сможет запрещать содержание любых животных на срок от одного до пяти лет.

Польские власти называют восьмилетний переходный период "справедливым" и таким, что дает время предпринимателям изменить профиль бизнеса.

Позиция власти и общества

Кароль Навроцкий, комментируя подписание закона, сослался на соцопрос. Он отметил, что более двух третей поляков, включая жителей сел, поддерживают запрет разведения животных на мех.

"Этот голос нельзя игнорировать. Это направление, в котором общество в подавляющем большинстве движется", - заявил президент.

Польша была пушным гигантом

При этом, еще недавно Польша была первым в Евросоюзе производителем меха и вторая в мире. В 2024 году страна экспортировала около 1,8 млн шкур.

Но с другой стороны этот сектор и так сокращался:

в 2015 году работало 810 звероферм (преимущественно норковых);

в 2024 году их осталось 209;

объем экспорта упал с более 10 млн шкурок в 2015-м до около 1,8 млн в 2024-м.

Мир отказывается от натурального меха

Между тем, отказ от натурального меха сейчас является глобальным трендом. Крупные модные бренды уже несколько лет переходят на искусственные материалы: Gucci и Yves Saint Laurent объявили об отказе от натурального меха еще в 2021 году, а их коллекции с 2022 года больше его не содержат.

