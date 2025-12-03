Чому Польща відмовляється від хутрових ферм і що це змінить у світі

Жінка у хутряній шубі. Фото: freepik.com

У Польщі повністю заборонили вирощувати тварин заради хутра. Відповідний закон про захист тварин підписав президент країни Кароль Навроцький, повідомляє агентство PAP.

Документ забороняє розведення та утримання всіх хутрових тварин, крім кролів, по всій території Польщі. Ферми мають остаточно припинити роботу до кінця 2033 року.

Що передбачає закон

Нові правила передбачають:

повну заборона хутрових ферм, крім розведення кролів;

останній термін закриття ферм — 31 грудня 2033 року;

до 2031 року заводчики можуть претендувати на компенсацію від держави;

розмір компенсації залежатиме від середнього річного доходу та дати припинення діяльності. Чим пізніше закриття ферми, тим менші будуть виплати;

за порушення заборони суд зможе забороняти утримання будь-яких тварин на строк від одного до п’яти років.

Польська влада називає восьмирічний перехідний період "справедливим" і таким, що дає час підприємцям змінити профіль бізнесу.

Позиція влади та суспільства

Кароль Навроцький, коментуючи підписання закону, послався на соцопитування. Він наголосив, що понад дві третини поляків, включно з мешканцями сіл, підтримують заборону розведення тварин на хутро.

"Цей голос не можна ігнорувати. Це напрямок, в якому суспільство в переважній більшості рухається", — заявив президент.

Польща була хутровим гігантом

При цьому, ще недавно Польща була першим у Євросоюзі виробником хутра та друга у світі. У 2024 році країна експортувала близько 1,8 млн шкур.

Але з іншого боку цей сектор і так скорочувався:

у 2015 році працювало 810 звіроферм (переважно норкових);

у 2024 році їх залишилося 209;

обсяг експорту впав із понад 10 млн шкурок у 2015-му до близько 1,8 млн у 2024-му.

Світ відмовляється від натурального хутра

Між тим, відмова від натурального хутра зараз є глобальним трендом. Великі модні бренди вже кілька років переходять на штучні матеріали: Gucci та Yves Saint Laurent оголосили про відмову від натурального хутра ще у 2021 році, а їхні колекції з 2022 року більше його не містять.

