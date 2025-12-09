Видео
Главная Компании Нефть теряет позиции на фоне ожиданий решения ФРС

Нефть теряет позиции на фоне ожиданий решения ФРС

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 13:02
Цена на нефть снизилась на фоне переговоров по Украине и решения ФРС
Нефтяные насосные станции. Фото: Reuters

Падение цен на нефть продолжилось 9 декабря после 2%-го проседания накануне, сообщает Reuters.

Это связывают с тем, что трейдеры ждут решения Федеральной резервной системы США по ставке, а также с тем, как нефтяники реагируют на переговоры о прекращении войны в Украине.

Читайте также:

Какая цена нефти 9 декабря

Brent на утренних торгах снизился до 62,42 доллара за баррель, тогда как WTI опустился до 58,75 доллара.

Оба эталона отступили больше чем на доллар после новости о возобновлении добычи в Ираке на одном из крупнейших месторождений мира - "Западная Курна-2".

Ожидание решения ФРС

Киев готовит обновленный план мира для передачи США после переговоров в Лондоне с участием лидеров Франции, Германии и Великобритании.

Аналитики считают, что до появления четкой динамики переговоров рынок будет находиться в узком коридоре колебаний.

Новые ограничения на российскую нефть

Страны G7 и ЕС, по данным источников, обсуждают переход от ценового потолка к полному запрету морского экспорта российской нефти.

Такие шаги рассматривают как способ усилить ограничения на доходы Москвы от энергоресурсов.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли ждать нового скачка цен на дизель и бензин в Украине в ближайшее время.

Также мы рассказывали о последствиях отказа Китая и Индии от нефти из России.

цены на топливо нефть трейдеры Brent
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
