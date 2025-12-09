Ціна на нафту знизилася на тлі переговорів щодо України і рішення ФРС

Нафтові насосні станції. Фото: Reuters

Падіння цін на нафту продовжилось 9 грудня після 2%-го просідання напередодні, повідомляє Reuters.

Це пов'язуть із тим, що трейдери чекають рішення Федеральної резервної системи США щодо ставки, а також з тим, як нафтовики реагують на переговори щодо припинення війни в Україні.

Яка ціна нафти 9 грудня

Brent на ранкових торгах знизився до 62,42 долара за барель, тоді як WTI опустився до 58,75 долара.

Обидва еталони відступили більше ніж на долар після новини про відновлення видобутку в Іраку на одному з найбільших родовищ світу — "Західна Курна-2".

Очікування рішення ФРС

Київ готує оновлений план миру для передачі США після переговорів у Лондоні за участі лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії.

Аналітики вважають, що до появи чіткої динаміки перемовин ринок перебуватиме у вузькому коридорі коливань.

Нові обмеження на російську нафту

Країни G7 та ЄС, за даними джерел, обговорюють перехід від цінової стелі до повної заборони морського експорту російської нафти.

Такі кроки розглядають як спосіб посилити обмеження на доходи Москви від енергоресурсів.

