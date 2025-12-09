Відео
Головна Компанії Нафта втрачає позиції на тлі очікувань рішення ФРС

Нафта втрачає позиції на тлі очікувань рішення ФРС

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:02
Ціна на нафту знизилася на тлі переговорів щодо України і рішення ФРС
Нафтові насосні станції. Фото: Reuters

Падіння цін на нафту продовжилось 9 грудня після 2%-го просідання напередодні, повідомляє Reuters.

Це пов'язуть із тим, що трейдери чекають рішення Федеральної резервної системи США щодо ставки, а також з тим, як нафтовики реагують на переговори щодо припинення війни в Україні. 

Читайте також:

Яка ціна нафти 9 грудня

Brent на ранкових торгах знизився до 62,42 долара за барель, тоді як WTI опустився до 58,75 долара.

Обидва еталони відступили більше ніж на долар після новини про  відновлення видобутку в Іраку на одному з найбільших родовищ світу — "Західна Курна-2". 

Очікування рішення ФРС

Київ готує оновлений план миру для передачі США після переговорів у Лондоні за участі лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії.

Аналітики вважають, що до появи чіткої динаміки перемовин ринок перебуватиме у вузькому коридорі коливань.

Нові обмеження на російську нафту

Країни G7 та ЄС, за даними джерел, обговорюють перехід від цінової стелі до повної заборони морського експорту російської нафти.

Такі кроки розглядають як спосіб посилити обмеження на доходи Москви від енергоресурсів.

Нагадаємо, рініше ми писали, чи варто чекати нового стрибка цін на дизель та бензин в Україні у найближчий час. 

Також ми розповідали про наслідки відмови Китаю та Індії від нафти з Росії

ціни на паливо нафта трейдери Brent ФРС
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
