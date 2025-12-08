Введение НДС для ФЛП — вырастет ли теневая экономика

Эксперт по геоэкономике Олег Саркиц. Фото: кадр Youtube

Введение НДС для ФЛП может удвоить теневую экономику и уничтожить малый бизнес. Об этом заявил эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире Вечер.LIVE.

Он отметил, что сейчас в тени находится более 500 миллиардов гривен, и эта цифра может вырасти вдвое, если государство обяжет ФЛП работать как полноценных плательщиков НДС.

Новые правила заставят бизнес уйти в тень

По мнению эксперта, предприниматели, особенно те, кто зарабатывает относительно небольшие суммы, будут выбирать работу "в серую" или полностью отказываться от регистрации бизнеса.

"Даже те люди, которые зарабатывают, скажем, до 2 тысяч долларов - они вообще пересанут платить налоги", — отметил Олег Саркиц.

Какие ошибки сделало правительство, внедряя НДС для ФЛП

Это приведет не к увеличению поступлений, а к еще большему проседанию бюджета.

"Правительство должно работать над тем, чтобы сделать определенную либерализацию налоговой системы, чтобы заставлять людей или побуждать людей выходить работать в белую. А сейчас они делают наоборот", — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что проблема правительства в том что они не могут донести информацию о том, что с новыми правилами малый бизнес уйдет в тень, до МВФ и других финансовых учреждений.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторых представителей бизнеса могут ждать проблемы в конце года. Если ФЛП превысит лимит дохода в декабре, ему грозит штраф 15% и переход на другую группу упрощенной систем.

Также мы писали, что ФЛП должны обратиться в контролирующий орган в декабре, если хотят перейти на общую систему налогообложения или сменить группу с нового квартала. Дедлайн подачи заявления — 16 и 21 декабря.