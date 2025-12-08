Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании НДС для ФЛП — эксперт назвал риски для малого бизнеса и бюджета

НДС для ФЛП — эксперт назвал риски для малого бизнеса и бюджета

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 10:41
Введение НДС для ФЛП — вырастет ли теневая экономика
Эксперт по геоэкономике Олег Саркиц. Фото: кадр Youtube

Введение НДС для ФЛП может удвоить теневую экономику и уничтожить малый бизнес. Об этом заявил эксперт по геоэкономике Олег Саркиц в эфире Вечер.LIVE.

Он отметил, что сейчас в тени находится более 500 миллиардов гривен, и эта цифра может вырасти вдвое, если государство обяжет ФЛП работать как полноценных плательщиков НДС.

Реклама
Читайте также:

Новые правила заставят бизнес уйти в тень

По мнению эксперта, предприниматели, особенно те, кто зарабатывает относительно небольшие суммы, будут выбирать работу "в серую" или полностью отказываться от регистрации бизнеса.

"Даже те люди, которые зарабатывают, скажем, до 2 тысяч долларов - они вообще пересанут платить налоги", — отметил Олег Саркиц.

Какие ошибки сделало правительство, внедряя НДС для ФЛП

Это приведет не к увеличению поступлений, а к еще большему проседанию бюджета.

"Правительство должно работать над тем, чтобы сделать определенную либерализацию налоговой системы, чтобы заставлять людей или побуждать людей выходить работать в белую. А сейчас они делают наоборот", — подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что проблема правительства в том что они не могут донести информацию о том, что с новыми правилами малый бизнес уйдет в тень, до МВФ и других финансовых учреждений.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторых представителей бизнеса могут ждать проблемы в конце года. Если ФЛП превысит лимит дохода в декабре, ему грозит штраф 15% и переход на другую группу упрощенной систем.

Также мы писали, что ФЛП должны обратиться в контролирующий орган в декабре, если хотят перейти на общую систему налогообложения или сменить группу с нового квартала. Дедлайн подачи заявления — 16 и 21 декабря.

 

 

ФЛП налоги экономика правительство НДС
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации