Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії ПДВ і ФОПи — експерт назвав ризики для малого бізнесу та бюджету

ПДВ і ФОПи — експерт назвав ризики для малого бізнесу та бюджету

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 10:41
Запровадження ПДВ для ФОПів — чи зросте тіньова економіка
Експерт з геоекономіки Олег Саркіц. Фото: кадр Youtube

Запровадження ПДВ для ФОПів може подвоїти тіньову економіку і знищити малий бізнес. Про це заявив експерт з геоекономіки Олег Саркіц в ефірі Вечір.LIVE.

Він зазначив, що нині в тіні перебуває понад 500 мільярдів гривень, і ця цифра може зрости удвічі, якщо держава зобов’яже ФОПів працювати як повноцінних платників ПДВ.

Реклама
Читайте також:

Нові правила змусять бізнес піти у тінь

На думку експерта, підприємці, особливо ті, хто заробляє відносно невеликі суми, обиратимуть роботу "в сіру" або повністю відмовлятимуться від реєстрації бізнесу.

"Навіть ті люди, які заробляють, скажімо, до 2 тисяч доларів  — вони взагалі пересануть платити податки",  — зазначив Олег Саркіц.

Які помилки зробив уряд, впроваджуючи ПДВ для ФОПів

Це призведе не до збільшення надходжень, а до ще більшого просідання бюджету. 

"Уряд має працювати над тим, щоб зробити певну лібералізацію податкової системи, щоб змушувати людей або спонукати людей виходити працювати в білу. А зараз вони роблять навпаки",  — підкреслив експерт.

Також він зазначив, що проблема уряду в том що вони не можуть донести інформацію про те, що з новими правилами малий бізнес піде у тінь, до МВФ та інших фінансових установ. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деяких представників бізнесу можуть чекати проблеми наприкінці року. Якщо ФОП перевищить ліміт доходу в грудні, йому загрожує штраф 15% і перехід на іншу групу спрощеної систем.

Також ми писали, що ФОПи повинні звернутися до контролюючого органу в грудні, якщо хочуть перейти на загальну систему оподаткування чи змінити групу з нового кварталу. Дедлайн подачі заяви — 16 та 21 грудня.

 

 

ФОП податки економіка уряд ПДВ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації