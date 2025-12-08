Запровадження ПДВ для ФОПів — чи зросте тіньова економіка

Експерт з геоекономіки Олег Саркіц. Фото: кадр Youtube

Запровадження ПДВ для ФОПів може подвоїти тіньову економіку і знищити малий бізнес. Про це заявив експерт з геоекономіки Олег Саркіц в ефірі Вечір.LIVE.

Він зазначив, що нині в тіні перебуває понад 500 мільярдів гривень, і ця цифра може зрости удвічі, якщо держава зобов’яже ФОПів працювати як повноцінних платників ПДВ.

Нові правила змусять бізнес піти у тінь

На думку експерта, підприємці, особливо ті, хто заробляє відносно невеликі суми, обиратимуть роботу "в сіру" або повністю відмовлятимуться від реєстрації бізнесу.

"Навіть ті люди, які заробляють, скажімо, до 2 тисяч доларів — вони взагалі пересануть платити податки", — зазначив Олег Саркіц.

Які помилки зробив уряд, впроваджуючи ПДВ для ФОПів

Це призведе не до збільшення надходжень, а до ще більшого просідання бюджету.

"Уряд має працювати над тим, щоб зробити певну лібералізацію податкової системи, щоб змушувати людей або спонукати людей виходити працювати в білу. А зараз вони роблять навпаки", — підкреслив експерт.

Також він зазначив, що проблема уряду в том що вони не можуть донести інформацію про те, що з новими правилами малий бізнес піде у тінь, до МВФ та інших фінансових установ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деяких представників бізнесу можуть чекати проблеми наприкінці року. Якщо ФОП перевищить ліміт доходу в грудні, йому загрожує штраф 15% і перехід на іншу групу спрощеної систем.

Також ми писали, що ФОПи повинні звернутися до контролюючого органу в грудні, якщо хочуть перейти на загальну систему оподаткування чи змінити групу з нового кварталу. Дедлайн подачі заяви — 16 та 21 грудня.