Главная Компании Месторождения нефти в Европе — где прячется черное золото

Месторождения нефти в Европе — где прячется черное золото

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 11:45
Самые большие запасы нефти в Европе в 2025 году — в каких странах
Добыча нефти. Фото: Pixabay

Лидером Европы по нефтедобыче сегодня является Норвегия, которая добывает около двух миллионов баррелей нефти в день. Но далеко не только скандинавские страны поставляют нефть на мировой рынок.

Сайт Новини.LIVE расскажет, в каких странах Европы расположены крупнейшие месторождения нефти.

Норвегия — лидер по добыче нефти

Страны, которые имеют выход к Северному морю, много лет являются нефтяной кормушкой Европы. И лидером среди них сегодня является Норвегия, которая добывает около двух миллионов баррелей нефти в день.

Для Европы это огромные цифры, что позволяет скандинавскому королевству чувствовать себя в экономической безопасности, поскольку, кроме высокого уровня экономики, стабильность обеспечивают еще и средства от экспорта нефти.

Для сравнения, весь Евросоюз добывает за день около полутора миллионов баррелей.

Великобритания

Ежедневная добыча нефти в Великобритании, на сегодняшний день составляет около 800 000 баррелей, что является вторым рекордным показателем в Европе, но и это не позволяет британцам отказаться от импортного сырья надолго.

Первым делом нефть и газ доставлялись в Великобританию преимущественно с шельфа Северного моря, однако количества этого топлива уже давно было недостаточно для того, чтобы покрыть растущие потребности страны.

Дания

Еще одно государство Скандинавии, занимающее третье место в Европе по добыче нефти, имеет вчетверо более скромные показатели. Дания добывает 200 000 баррелей в день.

В плане энергоресурсов Дания является полностью самодостаточной. В последние годы обнаружена нефть на шельфе в Северном море и на юге Ютландии.

Германия

Четвертое место занимает экономический локомотив Европы — Германия. Естественно, что для такой экономки, как в Германии, добыча примерно 170 000 баррелей нефти в день недостаточна, поэтому страна импортирует значительные объемы нефтепродуктов.

Основа нефтяной промышленности Германии - прибрежные районы. Большинство немецкой нефти поступает из крупнейшего нефтяного поля в средней части западного побережья Шлезвиг-Гольштейна.

Италия

Пятерку замыкает Италия, которая добывает 112 000 баррелей нефти в день. Крупнейшие месторождения на суше — Трекате, Монте-Альпи, Рагуза, на континентальном шельфе — Роспо-Маре, Акила, Джела. На большинстве морских месторождений Италии добывается тяжелая нефть, что затрудняет ее переработку.

В конце 90-х на большинстве морских месторождений в связи с истощением запасов добыча нефти прекратилась. В результате в 2003 году 90% всей нефти Италии производилось на суше. Но считается, что в стране еще есть много нефти, которую надо просто добыть.

Напомним, что в этом году в Европе открыли сверхмощное месторождение нефти и газа а именно — в Польше. Оно может содержать 22 миллиона тонн запасов сырой нефти и конденсата, а также 5 миллиардов кубометров природного газа товарного сорта.

Узнавайте также, где в Украине найдены крупнейшие залежи нефти.

Норвегия нефть газ Brent месторождения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
