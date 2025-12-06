Відео
Родовища нафти в Європі — де ховається чорне золото

Родовища нафти в Європі — де ховається чорне золото

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 11:45
Найбільші запаси нафти в Європі у 2025 році — в яких країнах
Видобуток нафти. Фото: Pixabay

Лідером Європи з нафтовидобутку сьогодні є Норвегія, яка видобуває близько двох мільйонів барелів нафти на день. Але далеко не тільки скандинавські країни постачають нафту на світовий ринок. 

Сайт Новини.LIVE розкаже, в яких країнах Європи розташовані найбільші родовища нафти. 

Читайте також:

Норвегія - лідер по видобутку нафти

Країни, які мають вихід до Північного моря, багато років є нафтовою годівницею Європи. І лідером серед них сьогодні є Норвегія, яка видобуває близько двох мільйонів барелів нафти на день.

Для Європи це величезні цифри, що дозволяє скандинавському королівству почуватися в економічній безпеці, оскільки, крім високого рівня економіки, стабільність забезпечують ще й кошти від експорту нафти.

Для порівняння, весь Євросоюз видобуває за день близько півтора мільйона барелів.

Великобританія

Щоденний видобуток нафти у Великій Британії, на сьогоднішній день становить близько 800 000 барелів, що є другим рекордним показником у Європі, але і це не дозволяє британцям відмовитися від імпортної сировини надовго.

Насамперед нафта і газ доставлялися до Великобританії переважно з шельфу Північного моря, проте кількості цього палива вже давно було недостатньо для того, щоб покрити потреби країни, що зростають.

Данія

Ще одна держава Скандинавії, яка займає третє місце в Європі з видобутку нафти, має вчетверо скромніші показники. Данія видобуває 200 000 барелів на день.

У плані енергоресурсів Данія є повністю самодостатньою. В останні роки виявлено нафту на шельфі в Північному морі та на півдні Ютландії.

Німеччина

Четверте місце посідає економічний локомотив Європи – Німеччина. Природно, що для такої економки, як у Німеччині, видобуток приблизно 170 000 барелів нафти на день є недостатнім, тому країна імпортує значні обсяги нафтопродуктів.

Основа нафтової промисловості Німеччини – прибережні райони. Більшість німецької нафти надходить із найбільшого нафтового поля у середній частині західного узбережжя Шлезвиг-Гольштейна.

Італія

П'ятірку замикає Італія, яка видобуває 112 000 барелів нафти на день. Найбільші родовища на суші – Трекате, Монте-Альпі, Рагуза, на континентальному шельфі – Роспо-Маре, Акіла, Джела. На більшості морських родовищ Італії видобувається важка нафта, що ускладнює її переробку.

Наприкінці 90-х на більшості морських родовищ у зв'язку з виснаженням запасів видобуток нафти припинився. У результаті 2003 року 90% всієї нафти Італії вироблялося суші. Але вважається, що в країні ще є багато нафти, яку треба просто видобути.

Нагадаємо, що цього року в Європі відкрили надпотужне родовище нафти й газу а саме — в Польщі. Воно може містити 22 мільйони тонн запасів сирої нафти та конденсату, а також 5 мільярдів кубометрів природного газу товарного сорту.

Дізнавайтесь також, де в Україні знайдено найбільші поклади нафти.  


Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
