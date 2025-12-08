Медь установила новый исторический рекорд - при чем здесь Китай

Лом меди. Фото: Unsplash

Цены на медь снова обновили исторический максимум на Лондонской бирже металлов (LME). Причиной стали опасения относительно дефицита этого металла и после того, как Китай определил внутренний рост своим главным экономическим приоритетом. Об этом пишет Блумберг.

Американские компании одновременно наращивают запасы, готовясь к возможному введению пошлин на импорт цветных металлов в 2026 году.

Почему медь выросла

На пике торгов котировки выросли до 11 771 доллара за тонну, а это на 1,3% выше предыдущего рекорда. Аналитики отмечают, что рынок входит в фазу устойчивого подорожания.

Это связано с тем, что Пекин заявил о проактивном фискальном подходе и определил внутренний рост своим главным экономическим приоритетом. Для глобального рынка это сигнал дальнейшей активизации производственных секторов, которые являются ключевыми потребителями металла.

Прогнозы цены меди на 2026 год

Запасы меди на складах опустились до минимума с июля, поскольку американские компании активно закупают металл на фоне риска введения импортных пошлин.

Поэтому считается, что во втором квартале следующего года средняя цена может достичь 13 тысяч долларов за тонну.

В банке прогнозируют, что "бычий" тренд продлится весь 2026 год.

