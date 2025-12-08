Відео
Мідь встановила новий рекорд — що штовхнуло ціни вгору

Мідь встановила новий рекорд — що штовхнуло ціни вгору

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:22
Мідь встановила новий історичний рекорд — до чого тут Китай
Брухт міді. Фото: Unsplash

Ціни на мідь знову поновили історичний максимум на Лондонській біржі металів (LME). Причиною стали побоювання щодо дефіциту цього металу та після того, як Китай визначив внутрішнє зростання своїм головним економічним пріоритетом. Про це пише Блумберг. 

Американські компанії одночасно нарощують запаси, готуючись до можливого запровадження мит на імпорт кольорових металів у 2026 році.

Читайте також:

Чому мідь виросла

На піку торгів котирування зросли до 11 771 долара за тонну, а це на 1,3% вище попереднього рекорду. Аналітики відзначають, що ринок входить у фазу стійкого подорожчання.

Це пов'язано з тим, що Пекін заявив про проактивний фіскальний підхід та визначив внутрішнє зростання своїм головним економічним пріоритетом. Для глобального ринку це сигнал подальшої активізації виробничих секторів, які є ключовими споживачами металу.

Прогнози ціни міді на 2026 рік

Запаси міді на складах опустилися до мінімуму з липня, оскільки американські компанії активно закуповують метал на тлі ризику запровадження імпортних мит.

Тому вважається, що у другому кварталі наступного року середня ціна може досягти 13 тисяч доларів за тонну.

У банку прогнозують, що "бичачий" тренд триватиме весь 2026 рік.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що мідь — це перший оброблений людьми метал. У сучасному світі цей елемент видобувають промисловим способом.

Дізнавайтесь також про те, яка країна торгує найрідкіснішим металом у світі. 

Китай Лондон біржа мідь металобрухт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
