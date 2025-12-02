НБУ оштрафовал компанию Є ГРОШІ за нарушение прав клиентов

Человек получает деньги. Фото: Pixabay

Национальный банк Украины оштрафовал финансовую компанию "Є ГРОШІ", работающую на рынке микрокредитования, на 2,84 млн грн и вынес письменное предостережение. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Оказалось, что реальная дневная процентная ставка по потребительским кредитам превышала предельные 1%, определенные законом.

За что НБУ наказал "Є ГРОШІ"

Ключевое нарушение касалось требования части пятой статьи 8 Закона "О потребительском кредитовании": дневная ставка по кредиту не может превышать 1%. В продуктах "Є ГРОШІ" фактическая ставка была выше этого лимита.

Кроме этого, Нацбанк зафиксировал ряд других проблем в работе сервиса микрозаймов. Среди них:

требование платить дополнительные платежи, которые не были учтены в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре;

неполное раскрытие информации о финансовой услуге, необходимой для обоснованного решения клиента;

одновременное применение штрафа и пени за одно и то же нарушение условий договора;

заключение договоров потребительского кредита с отклонениями от требований закона к содержанию такого договора;

нарушение требований к форме предоставления потребителю детального перечня составляющих общей стоимости кредита.

Какие санкции применил регулятор

По результатам рассмотрения НБУ применил к ООО "ФК "Є ГРОШІ"" два вида мер воздействия:

штрафы на общую сумму 2 844 586 грн;

письменное предостережение с требованием устранить выявленные нарушения и предотвратить их повторение в дальнейшей деятельности.

Соответствующее решение 1 декабря 2025 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ.

Что это означает для рынка микрокредитования

Таким образом, решение Нацбанка стало сигналом для всех участников рынка потребительского кредитования, что регулятор продолжает усиливать контроль за реальным уровнем ставок и прозрачностью условий для клиентов.

С другой стороны, для заемщиков это еще одно напоминание внимательно читать договоры, проверять дневную и реальную стоимость кредита, а также обращать внимание на дополнительные платежи и штрафные санкции, которые могут увеличивать конечную сумму долга.

