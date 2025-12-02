Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Лидер микрозаймов нарушал права украинцев — что сделал НБУ

Лидер микрозаймов нарушал права украинцев — что сделал НБУ

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:26
НБУ оштрафовал компанию Є ГРОШІ за нарушение прав клиентов
Человек получает деньги. Фото: Pixabay

Национальный банк Украины оштрафовал финансовую компанию "Є ГРОШІ", работающую на рынке микрокредитования, на 2,84 млн грн и вынес письменное предостережение. Об этом говорится в сообщении НБУ

Оказалось, что реальная дневная процентная ставка по потребительским кредитам превышала предельные 1%, определенные законом.

Реклама
Читайте также:

За что НБУ наказал "Є ГРОШІ"

Ключевое нарушение касалось требования части пятой статьи 8 Закона "О потребительском кредитовании": дневная ставка по кредиту не может превышать 1%. В продуктах "Є ГРОШІ" фактическая ставка была выше этого лимита.

Кроме этого, Нацбанк зафиксировал ряд других проблем в работе сервиса микрозаймов. Среди них:

  • требование платить дополнительные платежи, которые не были учтены в расчете дневной процентной ставки, указанной в договоре;
  • неполное раскрытие информации о финансовой услуге, необходимой для обоснованного решения клиента;
  • одновременное применение штрафа и пени за одно и то же нарушение условий договора;
  • заключение договоров потребительского кредита с отклонениями от требований закона к содержанию такого договора;
  • нарушение требований к форме предоставления потребителю детального перечня составляющих общей стоимости кредита.

Какие санкции применил регулятор

По результатам рассмотрения НБУ применил к ООО "ФК "Є ГРОШІ"" два вида мер воздействия:

  • штрафы на общую сумму 2 844 586 грн;
  • письменное предостережение с требованием устранить выявленные нарушения и предотвратить их повторение в дальнейшей деятельности.

Соответствующее решение 1 декабря 2025 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг НБУ.

Что это означает для рынка микрокредитования

Таким образом, решение Нацбанка стало сигналом для всех участников рынка потребительского кредитования, что регулятор продолжает усиливать контроль за реальным уровнем ставок и прозрачностью условий для клиентов.

С другой стороны, для заемщиков это еще одно напоминание внимательно читать договоры, проверять дневную и реальную стоимость кредита, а также обращать внимание на дополнительные платежи и штрафные санкции, которые могут увеличивать конечную сумму долга.

Напомним, что руководство НБУ рассказало, что происходит с банковской системой во время войны и какие важные изменения ожидать.

Также мы сообщали, что в НБУ отреагировали на появившуюся в сети "купюру 5000 грн" и разъяснили, будет ли новый номинал.

НБУ кредиты деньги штраф микрокредиты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации