НБУ оштрафував компанію Є ГРОШІ за порушення прав клієнтів

Національний банк України оштрафував фінансову компанію "Є ГРОШІ", що працює на ринку мікрокредитування, на 2,84 млн грн і виніс письмове застереження. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Виявилось, що реальна денна відсоткова ставка за споживчими кредитами перевищувала граничні 1%, визначені законом.

Порушення виявили під час безвиїзного нагляду за дотриманням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг,

За що НБУ покарав "Є ГРОШІ"

Ключове порушення стосувалося вимоги частини п’ятої статті 8 Закону "Про споживче кредитування": денна ставка за кредитом не може перевищувати 1%. У продуктах "Є ГРОШІ" фактична ставка була вищою за цей ліміт.

Крім цього, Нацбанк зафіксував низку інших проблем у роботі сервісу мікропозик. Серед них:

вимога сплачувати додаткові платежі, які не були враховані в розрахунку денної процентної ставки, зазначеної в договорі;

неповне розкриття інформації про фінансову послугу, необхідної для обґрунтованого рішення клієнта;

одночасне застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення умов договору;

укладення договорів споживчого кредиту з відхиленнями від вимог закону до змісту такого договору;

порушення вимог до форми надання споживачу детального переліку складових загальної вартості кредиту.

Які санкції застосував регулятор

За результатами розгляду НБУ застосував до ТОВ "ФК "Є ГРОШІ"" два види заходів впливу:

штрафи на загальну суму 2 844 586 грн;

письмове застереження з вимогою усунути виявлені порушення та запобігти їх повторенню в подальшій діяльності.

Відповідне рішення 1 грудня 2025 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ.

Що це означає для ринку мікрокредитування

Таким чином, рішення Нацбанку стало сигналом для всіх учасників ринку споживчого кредитування, що регулятор продовжує посилювати контроль за реальним рівнем ставок і прозорістю умов для клієнтів.

З іншого боку, для позичальників це ще одне нагадування уважно читати договори, перевіряти денну та реальну вартість кредиту, а також звертати увагу на додаткові платежі та штрафні санкції, які можуть збільшувати кінцеву суму боргу.

