Ледовые пробки сорвали экспорт российского газа в Китай

Ледовые заторы в российской Арктике начали напрямую мешать работе так называемого "теневого флота" РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Один из танкеров, который должен был загрузить сжиженный природный газ на подсанкционном терминале, в конце концов развернулся и ушел в Мурманск, так и не забрав груз.

Что произошло с танкером Buran

Танкер Buran в конце ноября отправился к заводу Arctic LNG 2 в российской Арктике. Судно несколько раз кружило вблизи Обского залива, то есть фактически ждало возможности подойти к терминалу.

Впрочем, в выходные танкер развернулся и направился обратно в направлении Мурманска. По оценкам Bloomberg, одна из вероятных причин - сложная ледовая обстановка.

Проблемы с логистикой

Несмотря на санкции, с июня терминал Arctic LNG 2 уже экспортировал более 1 млн тонн сжиженного газа. Но логистика остается слабым местом, то есть настоящим "узким горлом".

Из-за этого предприятию, по оценкам агентства, придется ограничивать отгрузки. Особенно зимой, когда толща льда в регионе только растет.

По мере того, как зима усиливается, рейсы до и с завода на полуострове Гидан на севере России становятся все более сложными. И здесь уже не все зависит от желания или планов.

Танкер Buran имеет класс ледового усиления Arc4. Это означает, что он может ходить только в относительно тонкой льду. Для серьезных арктических условий этого недостаточно.

Почему РФ не хватает нужных танкеров

В составе российского "теневого флота" есть только один танкер класса Arc7 - Christophe De Margerie. Именно такие суда способны работать в замерзших водах в течение всего года.

Других танкеров такого класса в России фактически нет, что резко ограничивает возможности экспорта СПГ в арктических условиях.

Ранее российский завод по производству СПГ отправил первую партию газа в Китай танкером в обход Африки после введения санкций США в январе. Но, как показывает ситуация с Buran, льды могут оказаться более серьезным препятствием, чем санкции.

