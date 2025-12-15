Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Льды остановили теневой флот — танкер РФ попал в ловушку

Льды остановили теневой флот — танкер РФ попал в ловушку

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 10:58
Ледовые пробки сорвали экспорт российского газа в Китай
Танкер в море. Фото иллюстративное: Pixabay

Ледовые заторы в российской Арктике начали напрямую мешать работе так называемого "теневого флота" РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Один из танкеров, который должен был загрузить сжиженный природный газ на подсанкционном терминале, в конце концов развернулся и ушел в Мурманск, так и не забрав груз.

Реклама
Читайте также:

Что произошло с танкером Buran

Танкер Buran в конце ноября отправился к заводу Arctic LNG 2 в российской Арктике. Судно несколько раз кружило вблизи Обского залива, то есть фактически ждало возможности подойти к терминалу.

Впрочем, в выходные танкер развернулся и направился обратно в направлении Мурманска. По оценкам Bloomberg, одна из вероятных причин - сложная ледовая обстановка.

Проблемы с логистикой

Несмотря на санкции, с июня терминал Arctic LNG 2 уже экспортировал более 1 млн тонн сжиженного газа. Но логистика остается слабым местом, то есть настоящим "узким горлом".
Из-за этого предприятию, по оценкам агентства, придется ограничивать отгрузки. Особенно зимой, когда толща льда в регионе только растет.

По мере того, как зима усиливается, рейсы до и с завода на полуострове Гидан на севере России становятся все более сложными. И здесь уже не все зависит от желания или планов.

Танкер Buran имеет класс ледового усиления Arc4. Это означает, что он может ходить только в относительно тонкой льду. Для серьезных арктических условий этого недостаточно.

Почему РФ не хватает нужных танкеров

В составе российского "теневого флота" есть только один танкер класса Arc7 - Christophe De Margerie. Именно такие суда способны работать в замерзших водах в течение всего года.

Других танкеров такого класса в России фактически нет, что резко ограничивает возможности экспорта СПГ в арктических условиях.

Ранее российский завод по производству СПГ отправил первую партию газа в Китай танкером в обход Африки после введения санкций США в январе. Но, как показывает ситуация с Buran, льды могут оказаться более серьезным препятствием, чем санкции.

Напомним, как сообщалось ранее, страхование судов в Черном море резко подорожало - втрое только за месяц. Это случилось после серии атак на российские порты и суда, связанные с теневым флотом.

Также мы писали, что в Кремле снова заявили о якобы возможности "отрезать Украину от моря", однако по оценкам экспертов, такие угрозы не соответствуют реальным военным возможностям РФ.

 

санкции Арктика газ танкер
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации