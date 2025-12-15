Льодові затори зірвали експорт російського газу у Китай

Танкер у морі. Фото ілюстративне: Pixabay

Льодові затори в російській Арктиці почали напряму заважати роботі так званого "тіньового флоту" РФ. Про це пише Bloomberg.

Один з танкерів, який мав завантажити зріджений природний газ на підсанкційному терміналі, зрештою розвернувся і пішов у Мурманськ, так і не забравши вантаж.

Що сталося з танкером Buran

Танкер Buran наприкінці листопада вирушив до заводу Arctic LNG 2 у російській Арктиці. Судно кілька разів кружляло поблизу Обської затоки, тобто фактично чекало можливості підійти до терміналу.

Втім, у вихідні танкер розвернувся і попрямував назад у напрямку Мурманська. За оцінками Bloomberg, одна з імовірних причин — складна льодова обстановка.

Проблеми з логістикою

Попри санкції, з червня термінал Arctic LNG 2 уже експортував понад 1 млн тонн зрідженого газу. Але логістика залишається слабким місцем, тобто справжнім "вузьким горлом".

Через це підприємству, за оцінками агентства, доведеться обмежувати відвантаження. Особливо взимку, коли товща криги в регіоні лише зростає.

В міру того, як зима посилюється, рейси до та з заводу на півострові Гидан на півночі Росії стають дедалі складнішими. І тут уже не все залежить від бажання чи планів.

Танкер Buran має клас льодового посилення Arc4. Це означає, що він може ходити лише у відносно тонкій кризі. Для серйозних арктичних умов цього недостатньо.

Чому РФ бракує потрібних танкерів

У складі російського "тіньового флоту" є лише один танкер класу Arc7 — Christophe De Margerie. Саме такі судна здатні працювати в замерзлих водах протягом усього року.

Інших танкерів такого класу в Росії фактично немає, що різко обмежує можливості експорту ЗПГ в арктичних умовах.

Раніше російський завод із виробництва ЗПГ відправив першу партію газу до Китаю танкером в обхід Африки після запровадження санкцій США в січні. Але, як показує ситуація з Buran, льоди можуть виявитися серйознішою перешкодою, ніж санкції.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, страхування суден у Чорному морі різко подорожчало — утричі лише за місяць. Це трапилось після серії атак на російські порти та судна, пов’язані з тіньовим флотом.

Також ми писали, що в Кремлі знову заявили про нібито можливість "відрізати Україну від моря", однак за оцінками експертів, такі погрози не відповідають реальним військовим можливостям РФ.