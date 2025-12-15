Відео
Головна Компанії Льоди зупинили тіньовий флот — танкер РФ попав у пастку

Льоди зупинили тіньовий флот — танкер РФ попав у пастку

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:58
Льодові затори зірвали експорт російського газу у Китай
Танкер у морі. Фото ілюстративне: Pixabay

Льодові затори в російській Арктиці почали напряму заважати роботі так званого "тіньового флоту" РФ. Про це пише Bloomberg.

Один з танкерів, який мав завантажити зріджений природний газ на підсанкційному терміналі, зрештою розвернувся і пішов у Мурманськ, так і не забравши вантаж.

Читайте також:

Що сталося з танкером Buran

Танкер Buran наприкінці листопада вирушив до заводу Arctic LNG 2 у російській Арктиці. Судно кілька разів кружляло поблизу Обської затоки, тобто фактично чекало можливості підійти до терміналу.

Втім, у вихідні танкер розвернувся і попрямував назад у напрямку Мурманська. За оцінками Bloomberg, одна з імовірних причин — складна льодова обстановка.

Проблеми з логістикою 

Попри санкції, з червня термінал Arctic LNG 2 уже експортував понад 1 млн тонн зрідженого газу. Але логістика залишається слабким місцем, тобто справжнім "вузьким горлом".
Через це підприємству, за оцінками агентства, доведеться обмежувати відвантаження. Особливо взимку, коли товща криги в регіоні лише зростає.

В міру того, як зима посилюється, рейси до та з заводу на півострові Гидан на півночі Росії стають дедалі складнішими. І тут уже не все залежить від бажання чи планів.

Танкер Buran має клас льодового посилення Arc4. Це означає, що він може ходити лише у відносно тонкій кризі. Для серйозних арктичних умов цього недостатньо.

Чому РФ бракує потрібних танкерів

У складі російського "тіньового флоту" є лише один танкер класу Arc7 — Christophe De Margerie. Саме такі судна здатні працювати в замерзлих водах протягом усього року.

Інших танкерів такого класу в Росії фактично немає, що різко обмежує можливості експорту ЗПГ в арктичних умовах. 

Раніше російський завод із виробництва ЗПГ відправив першу партію газу до Китаю танкером в обхід Африки після запровадження санкцій США в січні. Але, як показує ситуація з Buran, льоди можуть виявитися серйознішою перешкодою, ніж санкції.

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, страхування суден у Чорному морі різко подорожчало — утричі лише за місяць. Це трапилось після серії атак на російські порти та судна, пов’язані з тіньовим флотом. 

Також ми писали, що в Кремлі знову заявили про нібито можливість "відрізати Україну від моря", однак за оцінками експертів, такі погрози не відповідають реальним військовим можливостям РФ.

 

санкції Арктика газ танкер Тіньовий флот РФ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
