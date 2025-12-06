KLM і Air France — кому належить авіаперевізник у 2025 році

Літак авіакомпанії KLM. Фото: KLM

Одна з найстаріших авіакомпаній світу — це KLM. Вона була заснована у 1919 році, ще на зорі літакової ери. Донедавна Національна авіакомпанія Нідерландів, з 2004 року вона стала власністю Air France.

KLM і голандська, і французька

Формально KLM Royal Dutch Airlines залишається авіакомпанією Нідерландів, але юридично належить міжнародному холдингу Air France–KLM.

При цьому KLM зберігає власний бренд, голландську прописку та менеджмент: штаб-квартира розташована в Амстелвіні, а головний хаб — в амстердамському аеропорту Схіпхол. Операційне керівництво здійснює окрема команда на чолі з CEO Мар’ян Рінтел. Групою Air France–KLM на рівні холдингу керує генеральний директор Бен Сміт.

Хто юридично володіє KLM

З 2004 року KLM входить до складу авіаційної групи Air France–KLM, створеної через злиття французької Air France та нідерландської KLM.

Акції Air France–KLM розподілені між кількома великими групами акціонерів, наприклад французька держава володіє найбільшим пакетом, але свою частку має й уряд Нідерландів. Крім того, серед стратегічних інвесторів є авіакомпанії Delta Air Lines та China Eastern Airlines, ще одна частка акцій належить персоналу авіакомпанії, а решта — ще багатьом інституційним та приватним інвесторам. Усі ці акціонери формально "володіють" і KLM, оскільки вона входить до периметру групи.

Яку роль відіграють Франція та Нідерланди

Через участь у капіталі Air France–KLM французький та нідерландський уряди мають посилену вагу у рішеннях групи — від інвестицій до призначення топменеджменту.

Водночас на щоденну роботу самої KLM впливають не урядові структури, а рада директорів і правління KLM.

Хто реально керує авіакомпанією

Операційне управління KLM здійснює її власна команда топменеджерів. Станом на 2025 рік виконавчою директоркою (President & CEO) є Мар’ян Рінтел, яка відповідає за стратегію розвитку, операції та фінансові результати саме KLM. У правління також входять керівники, відповідальні за фінанси, мережу маршрутів, флот, клієнтський сервіс і цифрову трансформацію.

Над ними стоїть рівень холдингу: президент і CEO Air France–KLM Бен Сміт формує загальну стратегію групи, узгоджує інвестиції, флотну політику та розподіл ролей між KLM, Air France й дочірніми брендами.

Компанія вважається найстарішою авіакомпанією світу, що досі працює під первинною назвою.

