Главная Компании Конец эпохи дешевых денег — Япония повысила ключевую ставку

Конец эпохи дешевых денег — Япония повысила ключевую ставку

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:14
Банк Японии повысил ключевую ставку до самого высокого уровня за 30 лет
Японские работники возле бизнес-центра. Фото: Freepik

В Японии произошло событие, которое финансовые рынки страны не видели тридцать лет. Центральный банк страны повысил ключевую процентную ставку с 0,5% до 0,75%.

Для Японии это максимум с 1995 года, сообщает Bloomberg.com.

Читайте также:

Почему банк решился на повышение ставки

Банк Японии прямо намекнул, что в случае, если зарплаты продолжат расти, повышения могут продолжиться.

Дело в том, что инфляция в Японии уже более трех с половиной лет держится на уровне цели или выше. Поэтому в Банке Японии считают, что вероятность реализации их "базового сценария" возросла — в нем инфляция стабильно закрепляется около 2%.

Реакция рынка

Финансовые рынки отреагировали быстро. Доходность десятилетних государственных облигаций Японии превысила 2% впервые с 2006 года. Для страны, где десятилетиями привыкли к почти нулевым доходностям, это стало серьезным прорывом.

Следующее заседание по монетарной политике запланировано на 22-23 января 2026 года. На нем и будет решаться, окончательно ли Япония попрощалась с эпохой сверхдешевых денег, а в том, насколько быстро этот процесс пойдет дальше.

Напомним, что Япония отказалась поддержать инициативу Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Также мы сообщали о том, что президент Украины Владимир Зеленский впервые пообщался с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи.

учетная ставка Япония банки инфляция финансы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
