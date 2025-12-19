Банк Японії підвищив ключову ставку до найвищого рівня за 30 років

Японські працівники біля бізнес-центру. Фото: Freepik

У Японії відбулася подія, яку фінансові ринки країни не бачили тридцять років. Центральний банк країни підвищив ключову процентну ставку з 0,5% до 0,75%.

Для Японії це максимум із 1995 року, повідомляє Bloomberg.com.

Чому банк наважився на підвищення ставки

Банк Японії прямо натякнув, що у випадку, якщо зарплати й далі зростатимуть, підвищення можуть продовжитися.

Річ у тому, що інфляція в Японії вже понад три з половиною роки тримається на рівні цілі або вище. Тому у Банку Японії вважають, що ймовірність реалізації їхнього "базового сценарію" зросла — в ньому інфляція стабільно закріплюється біля 2%.

Реакція ринку

Фінансові ринки відреагували швидко. Доходність десятирічних державних облігацій Японії перевищила 2% вперше з 2006 року. Для країни, де десятиліттями звикли до майже нульових доходностей, це стало серйозним проривом.

Наступне засідання з монетарної політики заплановане на 22–23 січня 2026 року. На ньому і буде вирішуватися, чи остаточно Японія попрощалася з епохою наддешевих грошей, а в тому, наскільки швидко цей процес піде далі.

