Кінець епохи дешевих грошей — Японія підвищила ключову ставку

Кінець епохи дешевих грошей — Японія підвищила ключову ставку

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 16:14
Банк Японії підвищив ключову ставку до найвищого рівня за 30 років
Японські працівники біля бізнес-центру. Фото: Freepik

У Японії відбулася подія, яку фінансові ринки країни не бачили тридцять років. Центральний банк країни підвищив ключову процентну ставку з 0,5% до 0,75%.

Для Японії це максимум із 1995 року, повідомляє Bloomberg.com.



Чому банк наважився на підвищення ставки

Банк Японії прямо натякнув, що у випадку, якщо зарплати й далі зростатимуть, підвищення можуть продовжитися.

Річ у тому, що інфляція в Японії вже понад три з половиною роки тримається на рівні цілі або вище. Тому у Банку Японії вважають, що ймовірність реалізації їхнього "базового сценарію" зросла — в ньому інфляція стабільно закріплюється біля 2%.  

Реакція ринку

Фінансові ринки відреагували швидко. Доходність десятирічних державних облігацій Японії перевищила 2% вперше з 2006 року. Для країни, де десятиліттями звикли до майже нульових доходностей, це стало серйозним проривом.

Наступне засідання з монетарної політики заплановане на 22–23 січня 2026 року. На ньому і буде вирішуватися, чи остаточно Японія попрощалася з епохою наддешевих грошей, а в тому, наскільки швидко цей процес піде далі.

Нагадаємо, що Японія відмовилася підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів на користь України. 

Також ми повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський вперше поспілкувався з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
