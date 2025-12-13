Кто владеет Apple в 2025 году - крупнейшие акционеры и CEO

Смартфоны Apple iPhone на столе. Фото: Unsplash

Как известно, всемирно известная компания Apple Inc. не принадлежит одному владельцу. Это публичная компания, и поэтому ее акциями владеют миллионы инвесторов.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как на самом деле устроена структура собственности компании и какие крупные институциональные фонды и индивидуальные акционеры имеют в ней долю.

Реклама

Читайте также:

Кто является крупнейшими акционерами Apple

На конец 2025 года крупнейшими акционерами Apple являются крупные институциональные инвесторы. В том числе:

The Vanguard Group (8,76% акций компании, что составляет более 1,3 миллиарда акций)

BlackRock Inc.: (6,91% акций, примерно 1,05 миллиарда акций)

Berkshire Hathaway: инвестиционная компания, возглавляемая Уорреном Баффетом, (5,8% акций Apple).

Среди индивидуальных акционеров крупнейшим является Артур Левинсон, председатель совета директоров Apple, у которого не менее 4,2 миллиона акций компании.

Кто является генеральным директором Apple

Еще с 2011 года генеральным директором Apple является Тим Кук. Однако его доля акций в компании является относительно небольшой по сравнению с вышеупомянутыми инвесторами.

Его карьера началась в компании IBM, где он проработал 12 лет. Затем он был нанят Стивом Джобсом и присоединился к компании Apple. В августе 2011 года Стив Джобс ушел в отставку, порекомендовав на пост CEO Тима Кука.

Что известно о компании Apple

Apple Inc. - это крупнейшая в мире корпорация в области информационных технологий по выручке, крупнейшая в мире технологическая компания по объему активов и третий крупнейший в мире производитель мобильных телефонов. Является первой мировой компанией, чья капитализация превысила 1 трлн долларов США.

Apple Inc. не имеет одного владельца, а контроль над ней распределен между многочисленными институциональными и индивидуальными акционерами.

Напомним, ранее мы сообщали о лучших устройствах Apple в 2025 по версии пользователей.

Также мы писали, что старые iPad часто годами лежат без дела, хотя все еще остаются вполне пригодными для повседневных задач. Даже без поддержки самых свежих обновлений такие планшеты могут быть полезными во многих сценариях.