Хто володіє Apple у 2025 році — найбільші акціонери та CEO

Як відомо, всесвітньо відома компанія Apple Inc. не належить одному власнику. Це публічна компанія, і тому її акціями володіють мільйони інвесторів.

Сайт Новини.LIVE розповІсть, як же насправді влаштована структура власності компанії та які великі інституційні фонди та індивідуальні акціонери мають в ній частку.

Хто є найбільшими аціонерами Apple

На кінець 2025 року найбільшими акціонерами Apple є великі інституційні інвестори.​ У тому числі:

The Vanguard Group (8,76% акцій компанії, що становить понад 1,3 мільярда акцій)

BlackRock Inc.: (6,91% акцій, приблизно 1,05 мільярда акцій)

Berkshire Hathaway: інвестиційна компанія, очолювана Ворреном Баффетом, (5,8% акцій Apple).​

Серед індивідуальних акціонерів найбільшим є Артур Левінсон, голова ради директорів Apple, у якого не менш ніж 4,2 мільйона акцій компанії.

Хто є генеральним директором Apple

Ще з 2011 року генеральним директором Apple є Тім Кук. Проте його частка акцій у компанії є відносно невеликою порівняно з вищезгаданими інвесторами.​

Його кар'єра почалася в компанії IBM, де він пропрацював 12 років. Потім він був найнятий Стівом Джобсом і приєднався до компанії Apple. У серпні 2011 року Стів Джобс пішов у відставку, порекомендувавши на пост CEO Тіма Кука

Що відомо про компанію Apple

Apple Inc. — це найбільша у світі корпорація в області інформаційних технологій за виручкою, найбільша у світі технологічна компанія за обсягом активів і третій найбільший у світі виробник мобільних телефонів. Є першою світовою компанією, чия капіталізація перевищила 1 трлн доларів США.

Apple Inc. не має одного власника, а контроль над нею розподілений між численними інституційними та індивідуальними акціонерами.

