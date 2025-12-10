Украинские суды присудили бизнесу 386 млрд грн компенсаций от РФ

Компании из прифронтовых регионов выиграли у РФ сотни миллиардов
Украинские компании все чаще идут в суд против РФ и массово выигрывают. Судебные решения уже тянут на сотни миллиардов, и это только официальная статистика. Об этом пишет "Экономическая правда".
По данным Опендатабот, бизнес из прифронтовых регионов добился компенсаций на 386 млрд грн.
Рекордная компенсация для Черниговщины
Самым громким стало решение Хозсуда Черниговской области по агропромышленной компании "Магнат".
Суд присудил ей 287,89 млрд грн - это потерянные доходы по международным проектам и расходы на юристов. Такой размер иска еще не удовлетворяли с начала полномасштабной войны.
Какие регионы в лидерах по взиманию средств с РФ
Черниговщина резко выскочила в лидеры: 344,7 млрд грн, это самая большая сумма среди всех регионов. Другие области:
- Запорожская область - 22,9 млрд грн
- Донецкая - 6,36 млрд,
- Одесская - 4,68 млрд, Одесская - 4,68 млрд.
Всего с февраля 2022 года уже вынесено 639 решений, и 85% исков удовлетворяют полностью. Отказы получили только три компании - это фактически статистическая погрешность.
Последние выигранные дела
Отдельно упоминают решение Хозсуда Киева: РФ должна уплатить 83,75 млн грн АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" за уничтожение завода и техники в Херсонской области.
Таким образом, компании не останавливаются и продолжают подавать иски, потому что за каждую потерю должен платить тот, кто ее вызвал.
