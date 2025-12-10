Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Компании из прифронтовых регионов выиграли у РФ сотни миллиардов

Компании из прифронтовых регионов выиграли у РФ сотни миллиардов

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 14:32
Украинские суды присудили бизнесу 386 млрд грн компенсаций от РФ
Деньги в руках. Фото: Unsplash

Украинские компании все чаще идут в суд против РФ и массово выигрывают. Судебные решения уже тянут на сотни миллиардов, и это только официальная статистика. Об этом пишет "Экономическая правда".

По данным Опендатабот, бизнес из прифронтовых регионов добился компенсаций на 386 млрд грн.

Реклама
Читайте также:

Рекордная компенсация для Черниговщины

Самым громким стало решение Хозсуда Черниговской области по агропромышленной компании "Магнат".

Суд присудил ей 287,89 млрд грн - это потерянные доходы по международным проектам и расходы на юристов. Такой размер иска еще не удовлетворяли с начала полномасштабной войны.

Какие регионы в лидерах по взиманию средств с РФ

Черниговщина резко выскочила в лидеры: 344,7 млрд грн, это самая большая сумма среди всех регионов. Другие области:

  • Запорожская область - 22,9 млрд грн
  • Донецкая - 6,36 млрд,
  • Одесская - 4,68 млрд, Одесская - 4,68 млрд.

Всего с февраля 2022 года уже вынесено 639 решений, и 85% исков удовлетворяют полностью. Отказы получили только три компании - это фактически статистическая погрешность.

Последние выигранные дела

Отдельно упоминают решение Хозсуда Киева: РФ должна уплатить 83,75 млн грн АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" за уничтожение завода и техники в Херсонской области.

Таким образом, компании не останавливаются и продолжают подавать иски, потому что за каждую потерю должен платить тот, кто ее вызвал.

Как мы сообщали ранее, суд наказал экс-премьера Николая Азарова, которого заочно приговорили к 15 годам заключения за государственную измену.

Еще напомним, в Крыму пятеро судей после оккупации полуострова устроились на работу к россиянам. Им заочно назначили наказание в виде 13 лет заключения и конфискации имущества.

убытки судьи компенсация судебные решения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации