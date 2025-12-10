Відео
Головна Компанії Компанії з прифронтових регіонів виграли у РФ сотні мільярдів

Компанії з прифронтових регіонів виграли у РФ сотні мільярдів

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 14:32
Українські суди присудили бізнесу 386 млрд грн компенсацій від РФ
Гроші в руках. Фото: Unsplash

Українські компанії все частіше йдуть у суд проти РФ і масово виграють. Судові рішення вже тягнуть на сотні мільярдів, і це лише офіційна статистика. Про це піше "Економічна правда".

За даними Опендатабот, бізнес з прифронтових регіонів домігся компенсацій на 386 млрд грн.

Рекордна компенсація для Чернігівщини

Найгучнішим стало рішення Госпсуду Чернігівської області щодо агропромислової компанії "Магнат".

Суд присудив їй 287,89 млрд грн — це втрачені прибутки за міжнародними проєктами та витрати на юристів. Такий розмір позову ще не задовольняли з початку повномасштабної війни.

Які регіони у лідерах по стягуванню коштів з РФ

Чернігівщина різко вискочила в лідери: 344,7 млрд грн, це найбільша сума серед усіх регіонів. Інші області: 

  • Запорізька область — 22,9 млрд грн
  • Донецька — 6,36 млрд,
  • Одеська — 4,68 млрд.

Загалом з лютого 2022 року вже винесено 639 рішень, і 85% позовів задовольняють повністю. Відмови отримали лише три компанії — це фактично статистична похибка.

Останні виграні справи 

Окремо згадують рішення Госпсуду Києва: РФ має сплатити 83,75 млн грн АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" за знищення заводу та техніки в Херсонській області.

Таким чином, компанії не зупиняються і продовжують подавати позови, тому що за кожну втрату має платити той, хто її спричинив. 

Як ми повідомляли раніше, суд покарав експрем'єра Миколу Азарова, якого заочно засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду.

Ще нагадаємо, у Криму п'ятеро суддів після окупації півострова влаштувалися на роботу до росіян. Їм заочно призначили покарання у вигляді 13 років ув'язнення та конфіскації майна.

збитки судді компенсація судові рішення українські виробники
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
