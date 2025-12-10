Українські суди присудили бізнесу 386 млрд грн компенсацій від РФ

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Українські компанії все частіше йдуть у суд проти РФ і масово виграють. Судові рішення вже тягнуть на сотні мільярдів, і це лише офіційна статистика. Про це піше "Економічна правда".

За даними Опендатабот, бізнес з прифронтових регіонів домігся компенсацій на 386 млрд грн.

Рекордна компенсація для Чернігівщини

Найгучнішим стало рішення Госпсуду Чернігівської області щодо агропромислової компанії "Магнат".

Суд присудив їй 287,89 млрд грн — це втрачені прибутки за міжнародними проєктами та витрати на юристів. Такий розмір позову ще не задовольняли з початку повномасштабної війни.

Які регіони у лідерах по стягуванню коштів з РФ

Чернігівщина різко вискочила в лідери: 344,7 млрд грн, це найбільша сума серед усіх регіонів. Інші області:

Запорізька область — 22,9 млрд грн

Донецька — 6,36 млрд,

Одеська — 4,68 млрд.

Загалом з лютого 2022 року вже винесено 639 рішень, і 85% позовів задовольняють повністю. Відмови отримали лише три компанії — це фактично статистична похибка.

Останні виграні справи

Окремо згадують рішення Госпсуду Києва: РФ має сплатити 83,75 млн грн АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" за знищення заводу та техніки в Херсонській області.

Таким чином, компанії не зупиняються і продовжують подавати позови, тому що за кожну втрату має платити той, хто її спричинив.

