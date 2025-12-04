Бум искусственного интеллекта поднимет цены на смартфоны и электронику

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Мировые цены на смартфоны и другую электронику оказались под давлением из-за глобального бума искусственного интеллекта. Аналитики предупреждают, что спрос на "железо" для ИИ создает дефицит ключевых компонентов, что приведет к удорожанию техники. Об этом пишет CNBC.

К тому же, нагрузку на рынок усиливает и решение компании Nvidia изменить тип памяти в своих продуктах, фактически "зайдя" на тот же сегмент, где закупаются производители премиальных смартфонов.

Как ИИ создает дефицит компонентов

Глобальные техногиганты вроде Google и Microsoft вкладывают сотни миллиардов долларов в центры обработки данных для ИИ. Это формирует беспрецедентный спрос на высокопроизводительные чипы Nvidia, AMD и связанные с ними комплектующие.

Партнер Bain & Company Питер Генбери предупреждает: стремительный рост спроса на ИИ в дата-центрах создает "узкие места" сразу в нескольких сегментах рынка.

Сильнее всего давление ощущается на:

Память DRAM. Она является основой высокоскоростной памяти HBM, которую используют графические процессоры Nvidia для задач ИИ. По оценкам Counterpoint Research, цены на память могут вырасти на 30% в IV квартале этого года и еще на 20% в начале 2026-го.

Накопители. Дефицит HDD заставляет игроков уровня Google и Microsoft массово переходить на SSD. Но SSD - это ключевой компонент смартфонов и ноутбуков, поэтому ИИ-серверы начинают конкурировать за те же ресурсы, что и потребительская электроника.

Поэтому аналитики отмечают, что даже дисбаланс поставок на уровне 1-2% может спровоцировать резкий скачок цен.

Почему решение Nvidia бьет по цене смартфонов

Дополнительное давление на рынок создает переход Nvidia на использование памяти типа LPDDR в своих продуктах.

Этот тип передовой памяти традиционно шел на флагманские смартфоны Samsung и Apple. Теперь к очереди поставок фактически "присоединился" игрок масштаба крупного производителя смартфонов - и цепочка поставок к такому скачку спроса не готова.

Директор по исследованиям Counterpoint Research М. С. Гван называет это "сейсмическим сдвигом" для рынка памяти: переход Nvidia на LPDDR создает риски дефицита именно в сегменте передовой мобильной памяти.

Что это означает для покупателей

По оценкам аналитиков, память DRAM и накопители формируют около 10-25% себестоимости типичного смартфона или ПК. Если цены на эти компоненты вырастут на 20-30%, общая себестоимость устройств может подняться на 5-10%.

Для потребителя это может означать

подорожание новых моделей смартфонов, ноутбуков и другой электроники, а также риск дефицита самых популярных гаджетов, если производители не будут успевать обеспечить себя компонентами.

