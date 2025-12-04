Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Компании Из-за бума ИИ смартфоны могут заметно подорожать

Из-за бума ИИ смартфоны могут заметно подорожать

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 11:31
Бум искусственного интеллекта поднимет цены на смартфоны и электронику
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Мировые цены на смартфоны и другую электронику оказались под давлением из-за глобального бума искусственного интеллекта. Аналитики предупреждают, что спрос на "железо" для ИИ создает дефицит ключевых компонентов, что приведет к удорожанию техники. Об этом пишет CNBC.

К тому же, нагрузку на рынок усиливает и решение компании Nvidia изменить тип памяти в своих продуктах, фактически "зайдя" на тот же сегмент, где закупаются производители премиальных смартфонов.

Реклама
Читайте также:

Как ИИ создает дефицит компонентов

Глобальные техногиганты вроде Google и Microsoft вкладывают сотни миллиардов долларов в центры обработки данных для ИИ. Это формирует беспрецедентный спрос на высокопроизводительные чипы Nvidia, AMD и связанные с ними комплектующие.

Партнер Bain & Company Питер Генбери предупреждает: стремительный рост спроса на ИИ в дата-центрах создает "узкие места" сразу в нескольких сегментах рынка.

Сильнее всего давление ощущается на:

  • Память DRAM. Она является основой высокоскоростной памяти HBM, которую используют графические процессоры Nvidia для задач ИИ. По оценкам Counterpoint Research, цены на память могут вырасти на 30% в IV квартале этого года и еще на 20% в начале 2026-го.
  • Накопители. Дефицит HDD заставляет игроков уровня Google и Microsoft массово переходить на SSD. Но SSD - это ключевой компонент смартфонов и ноутбуков, поэтому ИИ-серверы начинают конкурировать за те же ресурсы, что и потребительская электроника.

Поэтому аналитики отмечают, что даже дисбаланс поставок на уровне 1-2% может спровоцировать резкий скачок цен.

Почему решение Nvidia бьет по цене смартфонов

Дополнительное давление на рынок создает переход Nvidia на использование памяти типа LPDDR в своих продуктах.

Этот тип передовой памяти традиционно шел на флагманские смартфоны Samsung и Apple. Теперь к очереди поставок фактически "присоединился" игрок масштаба крупного производителя смартфонов - и цепочка поставок к такому скачку спроса не готова.

Директор по исследованиям Counterpoint Research М. С. Гван называет это "сейсмическим сдвигом" для рынка памяти: переход Nvidia на LPDDR создает риски дефицита именно в сегменте передовой мобильной памяти.

Что это означает для покупателей

По оценкам аналитиков, память DRAM и накопители формируют около 10-25% себестоимости типичного смартфона или ПК. Если цены на эти компоненты вырастут на 20-30%, общая себестоимость устройств может подняться на 5-10%.

Для потребителя это может означать
подорожание новых моделей смартфонов, ноутбуков и другой электроники, а также риск дефицита самых популярных гаджетов, если производители не будут успевать обеспечить себя компонентами.

Как мы сообщали ранее, искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью жизни многих людей, однако есть несколько профессий, которые ИИ не под силу.

Также узнайте о ТОП-5 признаков, что смартфон нужно менять уже в ближайшее время.

Android Microsoft смартфон электронный код ИИ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации