Бум штучного інтелекту підніме ціни на смартфони та електроніку

Світові ціни на смартфони та іншу електроніку опинилися під тиском через глобальний бум штучного інтелекту. Аналітики попереджають, що попит на "залізо" для ШІ створює дефіцит ключових компонентів, що призведе до подорожчання технікі. Про це пише CNBC.

До того ж, навантаження на ринок посилює й рішення компанії Nvidia змінити тип пам’яті у своїх продуктах, фактично "зайшовши" на той самий сегмент, де закуповуються виробники преміальних смартфонів.

Як ШІ створює дефіцит компонентів

Глобальні техногіганти на кшталт Google і Microsoft вкладають сотні мільярдів доларів у центри обробки даних для ШІ. Це формує безпрецедентний попит на високопродуктивні чипи Nvidia, AMD та пов’язані з ними комплектуючі.

Партнер Bain & Company Пітер Генбері попереджає: стрімке зростання попиту на ШІ в дата-центрах створює "вузькі місця" одразу в кількох сегментах ринку.

Найсильніше тиск відчувається на:

Пам’ять DRAM. Вона є основою високошвидкісної пам’яті HBM, яку використовують графічні процесори Nvidia для завдань ШІ. За оцінками Counterpoint Research, ціни на пам’ять можуть зрости на 30% у IV кварталі цього року і ще на 20% на початку 2026-го.

Накопичувачі. Дефіцит HDD змушує гравців рівня Google і Microsoft масово переходити на SSD. Але SSD — це ключовий компонент смартфонів та ноутбуків, тож ШІ-сервери починають конкурувати за ті самі ресурси, що й споживча електроніка.

Тому аналітики наголошують, що навіть дисбаланс постачання на рівні 1–2% може спровокувати різкий стрибок цін.

Чому рішення Nvidia б’є по ціні смартфонів

Додатковий тиск на ринок створює перехід Nvidia на використання пам’яті типу LPDDR у своїх продуктах.

Цей тип передової пам’яті традиційно йшов на флагманські смартфони Samsung та Apple. Тепер до черги постачань фактично "долучився" гравець масштабу великого виробника смартфонів — і ланцюжок поставок до такого стрибка попиту не готовий.

Директор з досліджень Counterpoint Research М. С. Гван називає це "сейсмічним зсувом" для ринку пам’яті: перехід Nvidia на LPDDR створює ризики дефіциту саме у сегменті передової мобільної пам’яті.

Що це означає для покупців

За оцінками аналітиків, пам’ять DRAM і накопичувачі формують близько 10–25% собівартості типового смартфона чи ПК. Якщо ціни на ці компоненти зростуть на 20–30%, загальна собівартість пристроїв може піднятися на 5–10%.

Для споживача це може означати

подорожчання нових моделей смартфонів, ноутбуків та іншої електроніки, а також ризик дефіциту найпопулярніших ґаджетів, якщо виробники не встигатимуть забезпечити себе компонентами.

