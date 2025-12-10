Видео
ЕС принял план полного отказа от российского газа

ЕС принял план полного отказа от российского газа

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 15:51
Евросоюз утвердил постепенный отказ от российского газа до 2027 года
Флаг Европейского Союза. Фото: Pixabay

Европейский Союз официально согласовал план, который должен отрезать российский газ с рынка ЕС уже через два года. Европейцы согласовали документ, который распространяется и на LNG, и на трубопроводные поставки, пишет РБК-Украина.

Пока решение еще требует формального утверждения министрами и Европарламентом, но политическое большинство уже есть.

Как именно ЕС будет отказываться от газа РФ

Согласно принятому плану, импорт российского LNG полностью остановят до конца 2026 года. А поставки трубопроводного газа прекратят до конца сентября 2027-го.

Кая Каллас назвала соглашение "точкой в энергетическом шантаже Москвы", и использование газа РФ уже упало с 45% импорта до примерно 12% в октябре 2025 года.

Кто был против и почему

Словакия и Венгрия традиционно тормозили план, опасаясь удара по собственной энергобезопасности. Венгерский премьер Орбан вообще заявлял, что газ из России им нужен "по очевидным причинам".

Однако в октябре Совет ЕС все же дал зеленый свет запуску механизма совместных закупок и поэтапного отказа от российского ископаемого топлива.

Напомним также, что 3 декабря в ЕС установили дату полного отказа от российского газа. Если документ будет принят, то запрет введут до 2027 года.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп отсрочил санкции, позволив стране продолжать покупать нефть и газ из России.


Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
