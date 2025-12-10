Євросоюз затвердив поступову відмову від російського газу до 2027 року

Прапор Європейського Союзу. Фото: Pіxabay

Європейський Союз офіційно погодив план, який повинен відрізати російський газ із ринку ЄС вже за два роки. Європейці погодили документ, який поширюється і на LNG, і на трубопровідні поставки, пише РБК-Україна.

Поки рішення ще потребує формального затвердження міністрами та Європарламентом, але політична більшість уже є.

Як саме ЄС відмовлятиметься від газу РФ

Згідно з ухваленим планом, імпорт російського LNG повністю зупинять до кінця 2026 року. А поставки трубопровідного газу припинять до кінця вересня 2027-го.

Кая Каллас назвала угоду "крапкою в енергетичному шантажі Москви", і використання газу РФ уже впало з 45% імпорту до приблизно 12% у жовтні 2025 року.

Хто був проти і чому

Словаччина та Угорщина традиційно гальмували план, побоюючись удару по власній енергобезпеці. Угорський прем’єр Орбан взагалі заявляв, що газ із Росії їм потрібен "з очевидних причин".

Проте у жовтні Рада ЄС все ж дала зелене світло запуску механізму спільних закупівель і поетапної відмови від російського викопного палива.

Нагадаємо також, що 3 грудня в ЄС встановили дату повної відмови від російського газу. Якщо документ буде ухвалено, то заборону запровадять до 2027 року.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп відтермінував санкції, дозволивши країні продовжувати купувати нафту та газ з Росії.