Главная Компании Где добывают железную руду в Европе — топ лидеров

Где добывают железную руду в Европе — топ лидеров

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 10:56
Месторождения железной руды — в каких странах Европы больше всего рудников
Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Одним из самых дорогих полезных ископаемых нашей страны и всего мира является железная руда. И хотя последние несколько лет цены на железную руду были неустойчивы, и колебались от минимумов до рекордных максимумов, сейчас они снова рванули вперед. 

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главных месторождениях с крупнейшими запасами железной руды в Европе.

Читайте также:

В каких странах большие залежи руды

Россия. Объемы добычи железной руды 88 млн тонн, производство железа 58 млн тонн.

В Белгородской области находятся два крупнейших в стране рудника по добыче железной руды: Лебединский ГОК УК "Металлоинвест", который в 2023 году добыл примерно 22,05 млн т железной руды, и Стойленский ГОК Новолипецкого металлургического комбината, в прошлом году добывший примерно 19,56 млн т железной руды. 

В результате санкций экспорт железной руды из России резко сократился.

Украина. Точные объемы добычи железной руды и производство железа из-за войны посчитать невозможно - некоторые месторождения находятся в зоне ожесточенных боев. Но в целом, запасы железной руды в Украине, как пишет издание Forbes, оцениваются в 18,1 миллиарда тонн. Железная руда — одно из самых дорогих полезных ископаемых нашей страны, ведь оценочная стоимость всех запасов составляет 2 трлн долларов.

По состоянию на 1 января 2022 года в Государственном балансе полезных ископаемых Украины есть информация о 60 месторождениях железных руд, из которых 26 еще разрабатываются.

Швеция. Объемы добычи железной руды: 38 млн тонн, производство железа: 27 млн тонн.

Объемы добычи железной руды в Швеции росли на протяжении последних полутора десятилетий. Крупнейшим железорудным рудником страны является принадлежащий государству рудник Luossavaara-Kiirunavaara (LKAB) у города Кируна. Добыча ведется здесь уже более века. LKAB также является крупнейшим в мире подземным железорудным рудником. 

Норвегия.  Объемы добычи железной руды 35 млн тонн, производство железа: 25 млн тонн.

Месторождения железной руды страны представлены тремя основными типами: железистыми кварцитами докембрийского возраста (месторождение Берневатн с общими запасами 1 млрд тонн); магнетит-гематитовыми рудами (месторождение в районе фьорда Рана); гематит-магнетитовыми рудами и др.).

Что еще полезно знать

Напомним, что в Кривом Роге работает самый глубокий в нашей стране карьер — Южный горно-обогатительного комбинат (ЮГОК). Площадь карьера в три раза больше княжества Монако. 

Также мы писали, что мировой рынок железной руды стоит на пороге больших перемен. Проект Simandou в Гвинее — один из самых масштабных горнодобывающих проектов современности — может изменить баланс сил, который годами формировали Австралия, Бразилия и Китай.

Кривой Рог Украина полезные ископаемые железная руда месторождения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
