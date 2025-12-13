Родовища залізної руди — у яких країнах Європи найбільше рудників

Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay

Однією з найдорожчих корисних копалин нашої країни і всього світу є залізна руда. І хоча останні кілька років ціни на залізну руду були нестійкі, і коливалися від мінімумів до рекордних максимумів, зараз вони знову стрибнули вперед.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головні родовища з найбільшими запасами залізної руди в Європі.

У яких країнах великі поклади руди

Росія. обсяги видобутку залізної руди: 88 млн тонн, виробництво заліза: 58 млн тонн.

У Бєлгородській області розташовано два найбільших у країні рудника з видобутку залізної руди: Лебединський ГЗК КК "Металоінвест", який 2023 року видобув приблизно 22,05 млн т залізної руди, та Стійленський ГЗК Новолипецького металургійного комбінату, який торік видобув приблизно 19,56 млн т залізної руди.

Унаслідок санкцій експорт залізної руди з Росії різко скоротився.

Україна. Точні обсяги видобутку залізної руди і виробництво заліза через війну порахувати неможливо — деякі родовища знаходяться в зоні запеклих боїв. Але загалом запаси залізної руди в Україні, як пише видання Forbes, оцінюють у 18,1 мільярда тонн. Залізна руда — одна з найдорожчих корисних копалин нашої країни, адже оціночна вартість усіх запасів становить 2 трлн доларів.

Станом на 1 січня 2022 року в Державному балансі корисних копалин України є інформація про 60 родовищ залізних руд, з яких 26 ще розробляються.

Швеція. Обсяги видобутку залізної руди: 38 млн тонн, виробництво заліза: 27 млн тонн.

Обсяги видобутку залізної руди у Швеції зростали впродовж останніх півтора десятиліття. Найбільшим залізорудним рудником країни є рудник Luossavaara-Kiirunavaara (LKAB) біля міста Кіруна, що належить державі. Видобуток ведеться тут уже понад століття. LKAB також є найбільшим у світі підземним залізорудним рудником.

Норвегія. Обсяги видобутку залізної руди: 35 млн тонн, виробництво заліза: 25 млн т.

Родовища залізної руди країни представлені трьома основними типами: залізистими кварцитами докембрійського віку (родовище Берневатн із загальними запасами 1 млрд тонн); магнетит-гематитових руд (родовище в районі фйорду Рана); гематит-магнетитових руд тощо).

Що ще корисно знати

Нагадаємо, що в Кривому Розі працює найглибший у нашій країні кар'єр — Південний гірничо-збагачувального комбінат (ПГЗК). Площа кар'єра втричі більша за князівство Монако.

Також ми писали, що світовий ринок залізної руди стоїть на порозі великих змін. Проєкт Simandou в Гвінеї — один з наймасштабніших гірничодобувних проєктів сучасності - може змінити баланс сил, який роками формували Австралія, Бразилія і Китай.