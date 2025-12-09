Ford и Renault создадут современные дешевые электромобили для Европы

Гендиректор Ford Джеймс Фарли. Фото: media.ford.com

Автомобильный гигант Renault будет разрабатывать небольшие и более дешевые электромобили для Ford. Компании решили объединиться, чтобы совместно противодействовать растущей конкуренции со стороны Китая, сообщает Reuters.

Они хотят еще более активно работать для европейского рынка, а также совместно производить коммерческие фургоны.

Реклама

Читайте также:

Для чего объединяются Renault и Ford

Компании Renault и Ford решили объединиться с целью сокращения расходов.

"Мы знаем, что в нашей отрасли идет борьба за выживание, - заявил генеральный директор Ford Джим Фарли. - Лучшего примера для объединения, чем здесь, в Европе, нет".

По его словам, традиционные европейские автопроизводители сталкиваются с наплывом китайских конкурентов из BYD, Чанъань и Xpeng.

Что будут производить вместе Ford и Renault

В рамках партнерства Ford-Renault начнут с производства двух серий малолитражных электромобилей. Они будут производиться на заводе Renault на севере Франции, а в европейские автосалоны эти авто поступят уже в 2028 году.

По словам Фарли, они будут меньше любых моделей Ford для рынка США и заполнят пробел в модельном ряду автопроизводителя.

Также два автопроизводителя также совместно будут разрабатывать фургоны марок Renault и Ford для Европы.

Противодействие китайским производителям

По словам руководства автомобильных гигантов, сотрудничество поможет убрать китайскую экспансию на европейский рынок.

"Вместе мы можем создать мощный рынок легких коммерческих автомобилей в Европе, с которым китайцам будет очень сложно конкурировать", - пояснил генеральный директор Ford Джим Фарли.

Напомним, ранее гендиректор Ford Джеймс Фарли сделал резкое заявление относительно конкуренции с Китаем. Он сравнил современную автоиндустрию Поднебесной с японской 1980-х годов, но "на стероидах", предупредив о риске банкротства американских производителей.

Также мы рассказывали об электромобилях, которые опытные водители никогда не купят.