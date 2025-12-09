Відео
Ford переходить на технології Renault для конкуренції з Китаєм

Ford переходить на технології Renault для конкуренції з Китаєм

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 11:49
Ford і Renault створять сучасні дешеві електромобілі для Європи
Гендиректор Ford Джеймс Фарлі. Фото: media.ford.com

Автомобільний гигант Renault буде розробляти невеликі і більш дешеві електромобілі для Ford. Компанії вирішили об'єднатися, щоб спільно протидіяти зростаючої конкуренції з боку Китая, повідомляє Reuters.

Вони хочуть ще більш активно працювати для європейського ринку, а також спільно виробляти комерційні фургони.

Для чого об'єднуються Renault та Ford 

Компанії Renault та Ford вирішили об'єднатися з метою скорочення витрат. 

"Ми знаємо, що в нашій галузі йде боротьба за виживання, - заявив генеральний директор Ford Джим Фарлі. - Найкращого прикладу для об'єднання, ніж тут, у Європі, немає".

За його словами, традиційні європейські автовиробники стикаються з напливом китайських конкурентів з BYD, Чанъань та Xpeng.

Що будуть виробляти разом Ford і Renault

У рамках партнерства Ford-Renault почнуть з виробництва двох серій малолітражних електромобілів. Вони будуть вироблятися на заводі Renault на півночі Франції, а до європейських автосалонів ці авто надійдуть вже у 2028 році.

За словами Фарлі, вони будуть меншими за будь-які моделі Ford для ринку США і заповнять прогалину в модельному ряді автовиробника.

Також два автовиробники також спільно розроблятимуть фургони марок Renault і Ford для Європи.

Протидія китайським виробникам

За словами керівництва автомобільних гігантів, співпраця допоможе прибрати китайську експансію на європейський ринок.

"Разом ми можемо створити потужний ринок легких комерційних автомобілів у Європі, з яким китайцям буде дуже складно конкурувати", - поянив генеральний директор Ford Джим Фарлі.

Нагадаємо, раніше гендиректор Ford Джеймс Фарлі зробив різку заяву щодо конкуренції з Китаєм. Він порівняв сучасну автоіндустрію Піднебесної з японською 1980-х років, але "на стероїдах", попередивши про ризик банкрутства американських виробників.

Також ми розказували про електромобілі, які досвідчені водії ніколи не куплять

 

Віталій Чайка
