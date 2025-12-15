Почему китайские миллиардеры массово используют суррогатное материнство в США

Азиатская женщина с ребенком. Фото иллюстративное: Freepik

Китайские миллиардеры становятся родителями десятков, иногда сотен детей, нанимая суррогатных матерей в США. The Wall Street Journal называет это новой привычкой состоятельной элиты КНР.

Кто-то заказывает мальчиков-наследников, кто-то девочек, чтобы впоследствии выдать их замуж за влиятельных людей. Из-за этого довольно специфического спроса в США появилась отдельная отрасль.

Почему китайцы едут именно в США

В Китае суррогатное материнство запрещено. Состоятельные граждане, которые хотят ребенка таким путем, едут в США; выезд из страны с такой целью не нарушает закон.

Основные клиенты - влиятельные руководители, пожилые люди, однополые пары. WSJ отмечает: они просто не хотят или не имеют времени рожать детей обычным способом.

Индустрия под ключ

Для обслуживания спроса в США создана мини-индустрия: агентства суррогатных матерей, юристы, клиники, няни, службы доставки младенцев.

Схема работает так, что родители могут вообще не прилетать. Достаточно прислать генетический материал, а затем забрать ребенка. Цена "пакета" доходит до 200 тыс. долларов.

Обход старых ограничений

Ранее такой подход позволял китайцам обходить государственную политику "одна семья - один ребенок". Рожденные в США дети считались американскими гражданами и не подпадали под китайские ограничения.

В 2015 году эту политику в КНР отменили, но интерес к суррогатному материнству за рубежом не исчез. Наоборот - он лишь трансформировался.

Кто стал рекордсменом

The Wall Street Journal отмечает, что в последнее время появились так называемые "подражатели Илона Маска", который имеет не менее 14 детей и открыто говорит о пронатализме.

Один из самых ярких примеров - миллиардер и создатель видеоигр Сюй Бо. Он публично называет себя "главным отцом Китая", критикует феминизм и заявляет, что имеет около сотни детей, преимущественно мальчиков. По его словам, "они превосходят девочек".

Другой бизнесмен, владелец образовательной компании Ван Хуэйву, платил американским моделям и другим женщинам за яйцеклетки, чтобы завести 10 девочек. По замыслу, в будущем он хотел бы выдать их замуж за мировых лидеров.

Еще один, неназванный конкурент Вана в образовательной сфере, планировал завести сразу 200 детей - для создания семейного бизнеса. Но агентства суррогатного материнства отказали ему, в частности из-за отсутствия четкого плана воспитания.

Когда агентства говорят "нет"

Впрочем, некоторые агентства устанавливают жесткие ограничения. Часто они отказывают клиентам, которые хотят больше одного-двух детей.

В одном из случаев клиентка просила предоставить скидку, потому что планировала нанять сразу восемь или десять суррогатных матерей. Ответ был прост: "Мы не супермаркет".

