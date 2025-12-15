Чому китайські мільярдери масово використовують сурогатне материнство у США

Азіатська жінка з дитиною. Фото ілюстративне: Freepik

Китайські мільярдери стають батьками десятків, подекуди сотень дітей, наймаючи сурогатних матерів у США. The Wall Street Journal називає це новою звичкою заможної еліти КНР.

Хтось замовляє хлопчиків-спадкоємців, хтось дівчаток, щоб згодом видати їх заміж за впливових людей. Через цей доволі специфічний попит у США з’явилася окрема галузь.

Чому китайці їдуть саме у США

У Китаї сурогатне материнство заборонене. Заможні громадяни, які хочуть дитину таким шляхом, їдуть до США; виїзд із країни з такою метою не порушує закон.

Основні клієнти — впливові керівники, літні люди, одностатеві пари. WSJ зазначає: вони просто не хочуть або не мають часу народжувати дітей звичайним способом.

Індустрія під ключ

Для обслуговування попиту в США створено міні-індустрію: агентства сурогатних матерів, юристи, клініки, няні, служби доставки немовлят.

Схема працює так, що батьки можуть узагалі не прилітати. Достатньо надіслати генетичний матеріал, а згодом забрати дитину. Ціна "пакета" доходить до 200 тис. доларів.

Обхід старих обмежень

Раніше такий підхід дозволяв китайцям обходити державну політику "одна сім’я — одна дитина". Народжені у США діти вважалися американськими громадянами і не підпадали під китайські обмеження.

У 2015 році цю політику в КНР скасували, але інтерес до сурогатного материнства за кордоном не зник. Навпаки — він лише трансформувався.

Хто став рекордсменом

The Wall Street Journal зазначає, що останнім часом з’явилися так звані "наслідувачі Ілона Маска", який має щонайменше 14 дітей і відкрито говорить про пронаталізм.

Один із найяскравіших прикладів — мільярдер і творець відеоігор Сюй Бо. Він публічно називає себе "першим батьком Китаю", критикує фемінізм і заявляє, що має близько сотні дітей, переважно хлопчиків. За його словами, "вони перевершують дівчаток".

Інший бізнесмен, власник освітньої компанії Ван Хуейву, платив американським моделям та іншим жінкам за яйцеклітини, щоб завести 10 дівчаток. За задумом, у майбутньому він хотів би видати їх заміж за світових лідерів.

Ще один, неназваний конкурент Вана в освітній сфері, планував завести одразу 200 дітей — для створення сімейного бізнесу. Але агентства сурогатного материнства відмовили йому, зокрема через відсутність чіткого плану виховання.

Коли агенції кажуть "ні"

Втім, деякі агенції встановлюють жорсткі обмеження. Часто вони відмовляють клієнтам, які хочуть більше одного-двох дітей.

В одному з випадків клієнтка просила надати знижку, бо планувала найняти одразу вісім або десять сурогатних матерів. Відповідь була проста: "Ми не супермаркет".

