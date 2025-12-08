Нефть держится возле максимумов перед решением ФРС по ставке

Добыча нефти. Фото: Pixabay.

В понедельник, 8 декабря, цены на нефть колеблются на двухнедельном максимуме, так как большинство инвесторов ожидают вероятного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 25 центов, или 0,4%, до 63,50 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate стоит 59,83 доллара, что также на 25 центов, или 0,4%, ниже.

Brent и WTI снова в плюсе

"Рынок находится в режиме ожидания в преддверии новых новостей по процентным ставкам в США и мирных переговоров по Украине, — сказал Тамас Варга, аналитик рынка нефти PVM. — Если в ближайшее время будет достигнуто какое-либо соглашение по Украине, то экспорт российской нефти должен увеличиться и давить на снижение цен на нефть".

Аналитик считает, что прекращение огня является основным риском для снижения цен на нефть.

Ожидание снижения ставки ФРС

Издание отмечает, что рынки учитывают 84% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС во вторник и среду.

Однако это заседание, вероятно, будет одним из самых противоречивых за последние годы, что усилит внимание инвесторов к направлению политики банка и его внутренней динамики.

