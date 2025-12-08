Видео
Brent возле максимума — нефтерынок ожидает сигналов от ФРС

Brent возле максимума — нефтерынок ожидает сигналов от ФРС

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:56
Нефть держится возле максимумов перед решением ФРС по ставке
Добыча нефти. Фото: Pixabay.

В понедельник, 8 декабря, цены на нефть колеблются на двухнедельном максимуме, так как большинство инвесторов ожидают вероятного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 25 центов, или 0,4%, до 63,50 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate стоит 59,83 доллара, что также на 25 центов, или 0,4%, ниже.

Читайте также:

Brent и WTI снова в плюсе

"Рынок находится в режиме ожидания в преддверии новых новостей по процентным ставкам в США и мирных переговоров по Украине, — сказал Тамас Варга, аналитик рынка нефти PVM. — Если в ближайшее время будет достигнуто какое-либо соглашение по Украине, то экспорт российской нефти должен увеличиться и давить на снижение цен на нефть".

Аналитик считает, что прекращение огня является основным риском для снижения цен на нефть.

Ожидание снижения ставки ФРС

Издание отмечает, что рынки учитывают 84% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС во вторник и среду.

Однако это заседание, вероятно, будет одним из самых противоречивых за последние годы, что усилит внимание инвесторов к направлению политики банка и его внутренней динамики.

Ранее мы писали, какие государства занимают ведущие позиции по объемам нефтяных резервов и как это влияет на их роль в мире.

Также узнавайте, в каких регионах Украины добывают нефть.

 

 

 

США нефть трейдеры Brent
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
