Нафта тримається біля максимумів перед рішенням ФРС щодо ставки

Видобуток нафти. Фото: Pixabay

У понеділок, 8 грудня, ціни на нафту коливаються на двотижневому максимумі, тому що більшість інвесторів очікують ймовірного зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США, пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 25 центів, або 0,4%, до 63,50 долара за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate коштує 59,83 долара, що також на 25 центів, або 0,4%, нижче.

Реклама

Читайте також:

Brent і WTI знову в плюсі

"Ринок перебуває в режимі очікування напередодні нових новин щодо процентних ставок у США та мирних переговорів щодо України, — сказав Тамас Варга, аналітик ринку нафти PVM. — Якщо найближчим часом буде досягнута будь-яка угоди щодо України, то експорт російської нафти має збільшитися та тиснути на зниження цін на нафту".

Аналітик вважає, що припинення вогню є основним ризиком для зниження цін на нафту.

Очікування зниження ставки ФРС

Видання зазначає, що ринки враховують 84% ймовірність зниження ставки на 25 базісних пунктів на засіданні ФРС у вівторок та середу.

Однак це засідання, ймовірно, буде одним з найбільш суперечливих за останні роки, що посилить увагу інвесторів до напрямку політики банку та його внутрішньої динаміки.

Раніше ми писали, які держави посідають провідні позиції за обсягами нафтових резервів і як це впливає на їхню роль у світі.

Також дізнавайтеся, в яких регіонах України видобувають нафту.