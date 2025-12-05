Рынок цветов в Украине в упадке — какие причины

Садовница, которая ухаживает за розами. Фото: Freepik

Украинские компании цветочного бизнеса оказались заложниками теневого импорта роз: до 95% импортных цветов заходит в страну контрабандой. Из-за этого бюджет уже потерял более 600 млн грн, заявила народный депутат Галина Янченко.

Таким образом, легальные производители и импортеры не выдерживают демпинга, и легальное украинское цветоводство умирает.

Как работает серая схема

По подсчетам парламентской временной следственной комиссии, Госбюджет уже потерял на этой схеме более 600 млн грн, а собранные материалы легли в основу уголовных производств Бюро экономической безопасности.

Это отработанные схемы, которые позволяют завозить цветы значительно дешевле реальной цены и вытеснять с рынка легальных игроков.

"Расскажу вам немножко о кейсе, над которым сейчас работаем: TradeMap (европейская база данных, где публикуют данные об объемах торговли) показывает, что мы покупаем 3 000 - 3 500 тыс тонн (!) роз в год. Украинская же таможня декларирует, что в прошлом году заехало только 136 тонн.

То есть, ключевых схем две: везется 10 тонн, а декларируется - одна тонна. А еще дорогие цветы ввозятся под видом дешевых растений, чтобы занизить уплату пошлины", — рассказала Галина Янченко.

Почему это убивает украинское цветоводство

Часть материалов ВСК уже стала основанием для уголовных производств БЭБ — предварительно речь идет как минимум о 100 млн грн возможных злоупотреблений.

"С розами, которые попадают в Украину, действительно происходят "чудеса"... Имеем не просто схемы на таможне, а попытку убить украинское цветоводство", — отметила Галина Янченко.

Роль силовых органов и таможни

Парламентская спецкомиссия требует от таможни и правоохранителей публичной реакции и системных шагов для очистки цветочного импорта.

Если ситуация не изменится, члены ВСК хотят вместе с силовыми органами выходить на совместные рейды и проверки подозрительных грузов с цветами на таможне.

