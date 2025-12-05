Ринок квітів в Україні у занепаді – які причини

Садівниця, яка доглядає троянди. Фото: Freepik

Українські компанії квіткового бізнесу виявилися заручниками тіньового імпорту троянд: до 95% імпортних квітів заходить у країну контрабандою. Через це бюджет уже втратив понад 600 млн грн, заявила народна депутатка Галина Янченко.

Таким чином, легальні виробники та імпортери не витримують демпінгу, і легальне українське квітництво вмирає.

Як працює сіра схема

За підрахунками парламентської тимчасової слідчої комісії, Держбюджет вже втратив на цій схемі понад 600 млн грн, а зібрані матеріали лягли в основу кримінальних проваджень Бюро економічної безпеки.

Це відпрацьовані схеми, які дають змогу завозити квіти значно дешевше від реальної ціни й витісняти з ринку легальних гравців.

"Розповім вам трошки про кейс, над яким зараз працюємо: TradeMap (європейська база даних, де публікують дані про обсяги торгівлі) показує, що ми купуємо 3 000 - 3 500 тис тонн (!) троянд на рік. Українська ж митниця декларує, що минулого року заїхало лише 136 тонн.

Тобто, ключових схем дві: везеться 10 тонн, а декларується – одна тонна. А ще дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита", — розповіла Галина Янченко.

Чому це вбиває українське квітництво

Частина матеріалів ВСК уже стала підставою для кримінальних проваджень БЕБ – попередньо йдеться щонайменше про 100 млн грн можливих зловживань.

"З розами, які потрапляють в Україну, справді відбуваються "дива"… Маємо не просто схеми на митниці, а спробу вбити українське квітництво", – зазначила Галина Янченко.

Роль силових органів і митниці

Парламентська спецкомісія вимагає від митниці та правоохоронців публічної реакції й системних кроків для очищення квіткового імпорту.

Якщо ситуація не зміниться, члени ВСК хочуть разом із силовими органами виходити на спільні рейди та перевірки підозрілих вантажів із квітами на митниці.

