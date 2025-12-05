Відео
Підтримати ЗСУ
Соцмережі

Головна Компанії Бізнес на трояндах — як сірі схеми вбивають українське квітництво

Бізнес на трояндах — як сірі схеми вбивають українське квітництво

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 11:59
Ринок квітів в Україні у занепаді – які причини
Садівниця, яка доглядає троянди. Фото: Freepik

Українські компанії квіткового бізнесу виявилися заручниками тіньового імпорту троянд: до 95% імпортних квітів заходить у країну контрабандою. Через це бюджет уже втратив понад 600 млн грн, заявила народна депутатка Галина Янченко.

Таким чином, легальні виробники та імпортери не витримують демпінгу, і легальне українське квітництво вмирає. 

Як працює сіра схема 

За підрахунками парламентської тимчасової слідчої комісії, Держбюджет вже втратив на цій схемі понад 600 млн грн, а зібрані матеріали лягли в основу кримінальних проваджень Бюро економічної безпеки.

Це відпрацьовані схеми, які дають змогу завозити квіти значно дешевше від реальної ціни й витісняти з ринку легальних гравців.

"Розповім вам трошки про кейс, над яким зараз працюємо:  TradeMap (європейська база даних, де публікують дані про обсяги торгівлі) показує, що ми купуємо 3 000 - 3 500 тис тонн (!) троянд на рік. Українська ж митниця декларує, що минулого року заїхало лише 136 тонн. 
Тобто, ключових схем дві: везеться 10 тонн, а декларується  – одна тонна. А ще дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита", — розповіла Галина Янченко.  

Чому це вбиває українське квітництво

Частина матеріалів ВСК уже стала підставою для кримінальних проваджень БЕБ – попередньо йдеться щонайменше про 100 млн грн можливих зловживань.

"З розами, які потрапляють в Україну, справді відбуваються "дива"… Маємо не просто схеми на митниці, а спробу вбити українське квітництво", – зазначила Галина Янченко.

Роль силових органів і митниці

Парламентська спецкомісія вимагає від митниці та правоохоронців публічної реакції й системних кроків для очищення квіткового імпорту.

Якщо ситуація не зміниться, члени ВСК хочуть разом із силовими органами виходити на спільні рейди та перевірки підозрілих вантажів із квітами на митниці.

Нагадаємо, що на Одещині викрили масштабну контрабанду лісу, до якої були причетні депутати та підприємці

Також дізнайтеся, які рослини не можна садити біля троянд, щоб не зіпсувати квіти

корупція нардепи квіти митниця троянди
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
