Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Компанії Китайська компанія презентувала гігантський дрон-авіаносець

Китайська компанія презентувала гігантський дрон-авіаносець

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:49
Китай випробував дрон-авіаносець Jiutian - що він може робити
Китайський безпілотник. Фото: Pixabay

Китай уперше підняв у небо свій гігантський дрон-авіаносець Jiutian — апарат, який виглядає як літаючий ангар для цілого "стада" безпілотників, пише РБК-Україна

Перший політ відбувся у провінції Шеньсі. Jiutian тягає тонни корисного навантаження, а всередині нього поміщається понад сотня малих БПЛА. 

Реклама
Читайте також:

"Авіаносець" у небі

Jiutian перекладається як "дев’ять небес", цим китайці натякають на висоту польоту до 15 км, і дальність — приблизно 7 тисяч кілометрів.

Це рівень великих американських розвідувальних апаратів типу Global Hawk, але з додатковими ударними функціями.

На крилах — вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет "повітря–повітря", протикорабельних ракет і тих самих дронів-камікадзе. Основна "фішка" — можливість випускати рої малих БПЛА з внутрішнього відсіку, які летять попереду й "засмічують" ППО противника.

Розмір працює проти нього

Експерти вже кажуть, що саме величезні габарити можуть зробити Jiutian менш непомітним у бою. Перед тим, як його включать у флот китайських БПЛА, дрон має пройти ще кілька етапів випробувань.

Розробкою займається Aviation Industry Corporation of China разом із державною Guangzhou Haige Communications — тобто проект явно стратегічний і дорогий.

Китай нарощує потужності 

Пекін останні роки стрімко розвиває безпілотні системи — від дешевих цивільних моделей до військових платформ, здатних нести ракети й знищувати бронетехніку.

Попит на дрони вибухнув після повномасштабної війни Росії проти України, і Китай цю нішу активно заповнює.

Раніше ми розказували про найшвидший FPV-дрон у світі та якої швидкості досягнув.

Також ми повідомляли, що Буданов пояснив, коли дрони зможуть замінити людей на фронті

 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації